El fiscal del TPI sol·licita ordres de detenció per a Netanyahu i els líders de Hamàs

per Redacció CatalunyaPress

El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha sol·licitat aquest dilluns l'emissió d'ordres de detenció contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, el ministre de Defensa, Yoav Gallant, i diversos alts càrrecs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per crims de guerra i contra la humanitat després dels atacs del 7 d'octubre per part del grup islamista i la posterior ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

El fiscal en cap del TPI, Karim Khan, va afirmar en un comunicat que les ordres de detenció contra Netanyahu i Gallant es deriven dels "motius raonables" per creure que "tenen responsabilitat penal" en crims de guerra i crims contra la humanitat "comesos a el territori de l'Estat de Palestina, a la Franja de Gaza, almenys des del 8 d'octubre".

Així mateix, va detallar que les ordres de detenció afecten igualment el cap de Hamàs a Gaza, Yahya Sinwar; al cap de l'ala militar del grup, Mohamed Diab al-Masri, conegut com a Abu Deif; i al cap del braç polític de la formació, Ismail Haniye, per "responsabilitat penal per crims de guerra i contra la humanitat comesos a Israel i l'Estat de Palestina" des del 7 d'octubre.