La fita que va aconseguir Mercadona el 2023

per Redacció CatalunyaPress

Mercadona aconsegueix una nova fita: superar les 100.000 persones en plantilla, totes amb contractes fixos i de qualitat, fet que reflecteix la seva aposta ferma i constant per incorporar talent com a factor clau del seu projecte.

En concret, la cadena de supermercats físics i de venda en línia va tancar el 2023 amb una plantilla composta de 104.000 persones -98.700 a Espanya i 5.300 a Portugal-, després de crear 5.000 llocs de treball a l'últim exercici.

En els darrers anys, i fonamentalment des de l'inici de la transformació brutal de Mercadona a finals del 2016, l'evolució de la plantilla ha estat destacada per consolidar un model d'empresa més digital, productiu i sostenible.

Des d'aleshores, la companyia ha creat fins a 25.000 llocs de treball nous, xifra que en termes relatius suposa un increment del 32%.

"És un orgull poder dir que ja som una família de més de cent mil persones, el compromís de les quals ens ha permès aconseguir els reptes marcats malgrat el context d'incertesa que hem viscut els últims anys", declara Paula Llop, directora de Responsabilitat Social de Mercadona.

Pel que fa al perfil de la plantilla, el percentatge més gran de persones (el 39%) té edats compreses entre els 40 i els 49 anys; el 29% tenen entre 30 i 39 anys; un 16% són més grans de 50 anys, i un altre 16% són joves de fins a 29 anys.

Com que és una companyia de supermercats, el gruix de la plantilla (el 82%) desenvolupa la seva feina a botigues, un 12% a logística i el 6% restant a oficines. El 61% del total de la plantilla són dones i creix el percentatge de directives a la companyia, que al tancament de l'exercici ha arribat al 47%.

Conscient que les treballadores i els treballadors són el millor actiu dels clients i essencials per al creixement empresarial, Mercadona advoca per una ocupació

estable i de qualitat, amb sous per sobre de la mitjana del sector.

A més, per garantir el poder adquisitiu de la plantilla, en el marc del seu Model de Qualitat Total ha millorat un any més tant el salari base com els complements existents amb una pujada salarial d'acord amb l'IPC, que ha situat el salari mínim a la companyia en 1.553 euros bruts al mes (un 17% superior al salari mínim interprofessional).

A això s'hi afegeix una aposta per la formació, la projecció professional i l'impuls del talent.

Al balanç del 2023 i, concretament, en matèria de formació, cal destacar els 110 milions d'euros destinats a consolidar i millorar les habilitats i els coneixements de la plantilla, que s'han concretat en més de 3,4 milions d'hores formació.

Així mateix, 2.221 treballadores i treballadors han estat promocionats a llocs de més responsabilitat, prova que Mercadona és un projecte empresarial que permet al seu equip créixer al ritme que creix la companyia.