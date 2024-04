Fitxarà Carlos Sainz per Red Bull? L'escuderia austríaca admet els contactes

per Pau Arriaga Pérez

L'assessor de Red Bull Helmut Marko ha confirmat, aquest dijous 18 d'abril, que l'escuderia austríaca està "parlant" amb Carlos Sainz, que està completant la seva "temporada més forta", sobre l'opció de fitxar-lo per al 2025, tot i que el madrileny té "una oferta molt suculenta d'Audi" que els energètics no poden "igualar".

"Estem parlant amb ell, està tenint la seva temporada més forta a la F1", va confirmar Marko en declaracions al diari austríac Kleine Zeitung abans del Gran Premi de la Xina que arrenca, amb les tandes d'entrenament, divendres que ve 19 d'abril.

L'arribada de Lewis Hamilton a Ferrari el 2025 va deixar sense seient amb els italians Sainz, que ara té un ventall d'opcions per seguir a la F1, més després del seu bon inici, amb una victòria i dos tercers llocs. Tot i que el madrileny, segons Marko, "té una oferta molt lucrativa d'Audi". "No podem igualar ni superar", va pressionar el fabricant alemany, que entrarà al gran campionat automobilístic com a motorista el 2026, corrent sota el nom de Sauber el 2025.

"Però el coneixem dels temps de Toro Rosso, fins i tot llavors va córrer amb Max. Però realment li va doldre llavors quan donem suport a Verstappen a Red Bull i no a ell", va reflexionar sobre el passat de Sainz com a pilot de la filial de Red Bull a 2015, 2016 i 2017.

Tot i això, Marko ha insistit que la continuïtat del mexicà Sergio Checo Pérez segueix sent la preferència per a Red Bull, perquè "està clar que Checo està tenint la seva millor temporada en aquest moment". "Si manté aquestes actuacions és sens dubte la millor opció per al 2025 a Red Bull", ha conclòs.

Un triomf i dos tercers llocs al Mundial

El Mundial del 2024 està sent molt positiu per als interessos del pilot espanyol. I és que fins ara, Sainz ha pujat al podi a 3 de les 4 curses que s'han disputat.

Al volant del seu Ferrari va aconseguir el triomf el 24 de març passat al Gran Premi d'Austràlia, mentre que ha estat tercer en dues ocasions: al primer Gran Premi, el de Bahrain, ia l'últim que s'ha disputat, al Japó .