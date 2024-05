Foment alerta del descomunal cost del robatori de coble a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

El Consell Territorial de la Petita i Mitjana Empresa (PIME) de Foment del Treball ha advertit dels efectes "devastadors" del robatori de coure a les indústries catalanes i ha instat les administracions a prendre mesures urgents per evitar aquest tipus de delictes.

En els últims mesos, "diferents indústries catalanes han denunciat les organitzacions territorials que estan patint un alarmant creixement del nombre de robatoris de cablejat de coure que utilitzen per als seus processos productius, o bé per al desenvolupament intern", informa la patronal en un comunicat aquest dijous 23 de maig.

Aquesta situació, asseguren, genera "greus conseqüències per a les empreses, que es veuen afectades per la interrupció en la prestació dels serveis i per les pèrdues econòmiques derivades".

Avisen que els robatoris de cablejat de coure no només suposen un cost directe per la substitució del material robat, sinó que també provoquen danys col·laterals que poden ser "devastadors" per a les empreses.

La interrupció de les comunicacions, la paralització de processos productius i els retards als lliuraments són només algunes de les repercussions immediates que pateix l'empresariat.

Aquest problema "

El Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball ha advertit dels efectes "devastadors" del robatori de coure a les indústries catalanes i ha instat les administracions a prendre mesures urgents per evitar aquest tipus de delictes.

En els últims mesos, "diferents indústries catalanes han denunciat les organitzacions territorials que estan patint un alarmant creixement del nombre de robatoris de cablejat de coure que utilitzen per als seus processos productius, o bé per al desenvolupament intern", informa la patronal en un comunicat aquest dijous.

Aquesta situació, asseguren, genera "greus conseqüències per a les empreses, que es veuen afectades per la interrupció en la prestació dels serveis i per les pèrdues econòmiques derivades".

Avisen que els robatoris de cablejat de coure no només suposen un cost directe per la substitució del material robat, sinó que també provoquen danys col·laterals que poden ser "devastadors" per a les empreses.

La interrupció de les comunicacions, la paralització de processos productius i els retards als lliuraments són només algunes de les repercussions immediates que pateix l'empresariat.

Aquest problema "afecta greument la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses locals, que es veuen obligades a invertir recursos addicionals per garantir la seguretat de les instal·lacions".

PREVENCIÓ I PERSECUCIÓ

"Des del Consell Territorial de la Pime (CTP) fem una crida a les autoritats locals ia les forces de seguretat per intensificar els esforços en la prevenció i la persecució d´aquests delictes", reclama el president del CTP, Xavier Panés.

També insta la col·laboració ciutadana per denunciar qualsevol activitat sospitosa que pugui estar relacionada amb el robatori de cablatge de coure.

"Les empreses afectades no podran continuar suportant, sine die, aquestes pèrdues que posen en risc la seva viabilitat, l'ocupació de les plantilles i, en definitiva, la de tota l'economia local", adverteix.

, que es veuen obligades a invertir recursos addicionals per garantir la seguretat de les seves instal·lacions".

Diumenge passat 12 de maig es va produir un robatori a l'estació de Rodalies de Montcada Bifurcació que va afectar greument el servei de trens a Catalunya... i que encara deixa seqüeles. Des del Ministeri de Transports van apuntar que caldria una inversió propera als 15 milions d'euros (i un termini d'uns 2 mesos) per normalitzar el servei,

Prevenció i persecució

"Des del Consell Territorial de la Pime (CTP) fem una crida a les autoritats locals ia les forces de seguretat per intensificar els esforços en la prevenció i la persecució d´aquests delictes", ha reclamat el president del CTP, Xavier Panés.

També insta la col·laboració ciutadana per denunciar qualsevol activitat sospitosa que pugui estar relacionada amb el robatori de cablatge de coure.

"Les empreses afectades no podran continuar suportant, sine die, aquestes pèrdues que posen en risc la seva viabilitat, l'ocupació de les plantilles i, en definitiva, la de tota l'economia local", adverteix.