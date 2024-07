Foment, contrària a imposar més impostos extraordinaris a la banca i les energètiques

per Redacció CatalunyaPress

La patronal Foment del Treball va fer públic, el passat diumenge 30 de juny, el seu "rebuig frontal" a una possible ampliació dels impostos extraordinaris que es cobren tant a les empreses energètiques com als bancs per part del Govern d'Espanya, qualificant-los de ser un càstig sense sentit a aquests sectors econòmics i assenyalant que persegueixen, textualment, un ànim confiscatori.

"Davant algunes informacions que apunten que el Govern central intentarà ampliar durant el proper any els impostos extraordinaris a empreses energètiques i bancs, Foment del Treball mostra el seu rebuig frontal a aquestes mesures", va voler deixar clar l'organització empresarial en un comunicat publicat al darrer dia del sisè mes de l'any.

La patronal també ha recordat que el Govern central va implementar aquests impostos a causa de la crisi econòmica causada per la pandèmia del Covid-19 (especialment dura entre 2020 i 2022) però que, considerant la recuperació econòmica actual, va voler posar sobre la taula que ja és “ innecessari insistir en el manteniment daquestes figures extraordinàries".

De la mateixa manera, en el comunicat en què mostrava el rebuig a l'augment fiscal, va voler destacar de la mateixa manera que els impostos extraordinaris a les energètiques i la banca van servir per recaptar 2.900 milions d'euros durant l'exercici del 2023.

Altres taxes: "Erradicació de l'impost al patrimoni"

Amb l'eliminació dels gravàmens temporals a energètiques i banca, Foment del Treball també ha reclamat l'eradicació de l'impost al patrimoni, que qualifica d'"únic a la seva espècie a Europa". En aquest sentit, la patronal ha anunciat que està disposat a acudir al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, si cal, per aconseguir l'eliminació del tribut esmentat.

Així mateix, davant la intenció del Ministeri d'Hisenda de portar a debat durant el mes de juliol una eventual harmonització de l'impost de Successions i Donacions (cosa que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat fa uns dies, a finals del mes passat), des de la patronal catalana apunta que la iniciativa va en contra de les competències de les comunitats autònomes.

Foment carrega durament contra el que considera que és una cosa que se suma "a la carrera intervencionista del Govern central a nivell fiscal".