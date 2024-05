Foment es reivindica com a representant de la Catalunya que vol liderar Espanya

per Redacció CatalunyaPress

Foment del Treball va celebrar la seva assemblea general el dilluns 6 de maig passat, on el president Josep Sánchez Llibre va abordar els desafiaments futurs de la societat i l'economia catalana en el discurs davant els representants de la patronal. Enmig del context electoral, Sánchez Llibre va instar els diputats electes el 12 de maig a actuar amb responsabilitat per evitar un bloqueig al Parlament, destacant que el país i els catalans no mereixen aquest escenari.

El president de Foment ha recordat que l'organització ha presentat 465 propostes als partits polítics catalans, tot esperant que el proper Parlament català pugui implementar les reformes necessàries. Va destacar el paper central de Foment en la defensa dels empresaris i les empreses, i va subratllar la seva contribució a la cohesió social mitjançant la creació de riquesa i ocupació.

Sánchez Llibre també va esmentar l'obertura de l'oficina de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES) a Madrid, ressaltant el paper de l'empresariat català a l'economia espanyola i la importància de generar aliances per al progrés econòmic.

Una preocupació important del món empresarial és el context laboral actual. En aquest sentit, el president va criticar les propostes i l'intervencionisme ideològic del Govern d'Espanya, que considera que posen en risc el diàleg social i qüestionen aspectes fonamentals com l'absentisme laboral.

Sánchez Llibre va insistir en la necessitat que Catalunya recuperi la seva posició internacional i que Barcelona exerceixi com a capital mundial. Va destacar la intenció de contribuir a la internacionalització de Barcelona aprofitant el nou govern municipal, implementant mecanismes per atraure grans corporacions a la regió.

Pel que fa al Consell Territorial de la Pime (CTP), anunciat fa un any, el president va celebrar la seva fortalesa com l'organització territorial de pimes més important d'Espanya i Catalunya, emfatitzant el paper de Foment com la patronal més propera al teixit empresarial català .

Beneficis i fons social

A l'assemblea anual, Foment del Treball va explicar que va guanyar un total de 170.000 euros el 2023 i va declarar també un fons social superior a 12 milions d'euros.

El 2023, l'organització empresarial va destinar gairebé tres milions d'euros a despeses de personal (al tancament del curs passat comptava amb una plantilla de 45 treballadors). Altres despeses d'explotació van pujar a 3,7 milions.