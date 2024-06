De la Fuente posa suspens: ''Doneu per fet que jugaran Lamine i Nico. Ja veurem''

Aquest dissabte, la selecció espanyola de futbol s'enfronta a Croàcia en el seu debut a l'Eurocopa 2024, en un partit corresponent al grup B que es disputarà a l'Estadi Olímpic de Berlín. A la prèvia del matx, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha ofert una roda de premsa on ha abordat diversos temes d'interès, incloent-hi la situació d'alguns jugadors clau, i les seves expectatives per al torneig.

De la Fuente ha decidit no arriscar amb Aymeric Laporte, que ha experimentat molèsties recentment, encara que no pateix cap lesió. “No arriscarem amb Laporte. Podria jugar, però esperarem com evoluciona de cara a dijous. No té cap lesió, només són molèsties. Per mi, avui, és un dels millors jugadors al seu lloc”, va explicar el seleccionador. Aquesta mesura reflecteix la precaució del tècnic a preservar la condició física del defensor, crucial per a la defensa espanyola al torneig.

Respecte a Dani Carvajal, l'entrenador va confirmar la seva disponibilitat després d'haver entrenat amb normalitat, encara que encara no s'ha decidit si serà titular: “Dani està disponible per jugar, ha entrenat amb normalitat, però valorarem demà si jugarà com a titular”.

Luis de la Fuente va destacar la qualitat de l'equip espanyol i va subratllar la importància del treball col·lectiu: “Tenim molta qualitat, serem més forts si treballem com a equip. Sabem que som una gran selecció i crec que podem competir pel màxim. El favoritisme s'ha de guanyar al camp”. Aquestes declaracions reflecteixen la filosofia del seleccionador, que prioritza la unitat i la col·laboració per assolir l'èxit a l'Eurocopa.

Una de les declaracions més intrigants de la roda de premsa es va centrar en els joves talents Lamine Yamal i Nico Williams. De la Fuente va elogiar el seu talent i va deixar oberta la possibilitat que no siguin els únics a destacar: “Lamine és un nen, però amb el talent dels elegits. Estan tocats per la vareta de Déu. Intentem donar normalitat a aquestes situacions i donar-li suport".

"Des de la humilitat creixerà molt més. Si no tens equilibri, ho passaràs malament. Són futbolistes especials que tenen aquest toc que els fa diferents de la resta. Ferran i Ayoze també entrenen molt bé. Doneu per fet que juguen Nico i Lamine, però ja veurem...”, ha afegit.

El seleccionador també va esmentar el suport del president interí de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha: “Pedro Rocha va venir a donar-nos suport. Confia cegament en la nostra feina i en els jugadors. Sap que ens deixarem la vida per aconseguir un gran resultat”. Aquest suport és fonamental per a la moral de l'equip i reforça la confiança en el cos tècnic i els jugadors.

Per a De la Fuente, l'Eurocopa 2024 representa el repte més important de la seva carrera: “L'Eurocopa és el repte professional més important que he tingut fins ara”. Tot i la magnitud del desafiament, el seleccionador afronta aquests dies amb serenitat: “Afronto aquests dies amb tranquil·litat. Crec que així ajudem molt els jugadors. Destaco la paraula il·lusió a l'expedició”.