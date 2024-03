De La Fuente respon durament al desaire de Brahim a la Selecció Espanyola

El seleccionador nacional de futbol, Luis de la Fuente, va assegurar que, en el cas del madridista Brahim Díaz i la possibilitat d'anar convocat amb Espanya, que "el més important és voler, sense exigències ni condicions", després que el mitjapunta hi hauria elegit al Marroc per debutar amb un combinat absolut.

"Respecto total i absolutament la seva postura. Cadascú és lliure per prendre les decisions que ha de prendre. Però jo també he dit sempre que hi ha sempre tres màximes a l'hora de ser un jugador seleccionat. Hi ha tres màximes. Una, en aquest cas , que pugui jugar a la selecció, que sigui seleccionable. Dos, que ho vulgui fer. I tres, que el seleccionador el seleccioni", va explicar el d'Haro al partit 'EFE Sport Business Days'.

El tècnic va confirmar així la decisió de Brahim de jugar en categoria absoluta amb el Marroc, després d'haver estat un fix amb les inferiors espanyoles. "El més important és voler, sense exigències, sense condicions, en igualtat de drets i obligacions amb la resta", va insistir De la Fuente.

"No ha parlat amb ell. Jo convoco o no convoco. Brahim ha estat amb mi més que amb cap seleccionador. Li tinc una estima i un valor demostrats i, insisteixo, li desitjo tot el millor. Cadascú és lliure de prendre les decisions que prengui, i total i absolut respecte", va reiterar el de La Rioja davant els mitjans.

Així, De la Fuente ha destacat la rellevància del sentiment de pertinença, expressant que "no hi ha res més important que fer alguna cosa amb llibertat, convençut que vols fer-ho". "Fer alguna cosa perquè ets lliure per poder triar i prendre decisions és la més gran de les energies que pot tenir un ésser humà. Des d'aquest convenciment, crec que es pot créixer", va afirmar.

A més, va tenir paraules per a Pablo Páez Gavira 'Gavi', que es va patir una greu lesió de genoll el novembre de l'any passat, fent perillar la seva presència a l'Eurocopa d'aquest estiu.

"Tinc contacte amb la gent de jugadors que es lesionen, perquè és la part més dura i lletja del futbol. Necessites suport, proximitat i normalment passa el contrari. Quan algú està lesionat, s'oblida la gent. A mi m'agrada estar a prop, Gavi és una persona entranyable, molt estimat dins del nostre grup”, va elogiar.

I es va acordar també del “talent” de Lamine Yamal. "Són futbolistes molt bons, especials i diferents, estan tocats amb aquesta vareta de Déu. No tots els futbolistes tenen aquest procés tan ràpid, perquè alguns necessiten un altre camí i ser potser més tranquil. Però això ho demana el talent. Demostren que amb possibilitats , amb oportunitats, amb confiança, amb seguretat, el talent que treballa dur té possibilitats d'aconseguir èxits", va ressaltar.

"Això es tracta d'Espanya, ha de ser un orgull venir a la selecció, no es pot regalar estar a la selecció, cal donar valor a estar. La gent ha d'estar orgullosa d'estar, sabent com és de difícil. Venir a la selecció espanyola ha de ser un motiu d'orgull, un premi i felicitat per al futbolista, perquè veu que arribar a la selecció és una màxima professional que pugui adquirir", va afegir sobre el compromís de Yamal.

Finalment, De la Fuente ha recordat que el dia de la seva presentació com a seleccionador absolut, el desembre del 2022, "estava feliç, content". "No havia pensat mai arribar a la selecció absoluta, anava complint etapes, anava complint cicles, anava fent la meva feina, gaudint dia a dia. Vaig entendre que era un altre pas més en la meva carrera i, com crec que estic preparat i com estava convençut que podia fer-ho, ho vaig afrontar amb total i absoluta normalitat i naturalitat", va concloure.