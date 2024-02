França afirma que podria enviar tropes a Ucraïna per lluitar contra Rússia

El president francès, Emmanuel Macron, no descarta l'enviament de forces militars a Ucraïna, tot i que ha reconegut que de moment no hi ha consens en aquest sentit.

"Avui no hi ha consens per enviar tropes terrestres, però a la dinàmica no cal excloure res", ha apuntat Macron durant la seva intervenció a la Conferència de Suport a Ucraïna celebrada a París, segons recull la televisió TF1.

"Farem tot el necessari perquè Rússia no pugui guanyar aquesta guerra. I ho dic amb tota la humilitat que cal tenir quan ens fixem en els dos anys que acaben de passar", ha argumentat.



Macron s'ha referit a "cinc categories d'acció" en què els responsables europeus han acordat invertir recursos: "la ciberdefensa, la coproducció d'armes i municions a Ucraïna, la defensa dels països amenaçats directament per Rússia i, en particular, Moldàvia; la capacitat per recolzar Ucraïna a la seva frontera amb Bielorússia i en les operacions de retirada de mines".

En qualsevol cas ha destacat que "hem de fer més" pel que fa a l'enviament de recursos militars a Ucraïna. "Hi ha diverses opcions sobre la taula, com l'emissió conjunta de deute" per a Ucraïna, ha explicat.

"La prioritat de les prioritats és la de les municions. Estem decidits a arribar al final de les existències disponibles", ha assegurat. També ha defensat la importància dels míssils i les bombes de mitjà i llarg abast.

"Segons la nostra anàlisi (...). Rússia continua la guerra i la seva conquesta territorial, contra Ucraïna però contra tots nosaltres en general (...). Estem convençuts que la derrota de Rússia és essencial per a la seguretat i l'estabilitat a Europa”, ha reblat.