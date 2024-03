França, el primer país del món que blinda l'avortament a la Constitució

per J.C. Meneses Montserrat

França es va convertir dilluns al primer país del món a consagrar el dret a l'avortament en la seva constitució. Els legisladors de les dues cambres del Parlament francès van votar 780-72 a favor de la mesura, obtenint fàcilment la majoria de tres cinquens necessària per esmenar la constitució francesa.

La votació de dilluns, celebrada durant una reunió especial de legisladors al Palau de Versalles, al sud-oest de París, va ser el pas final del procés legislatiu. El Senat i l'Assemblea Nacional francesos van aprovar aclaparadorament l'esmena a principis d'aquest any.

L'esmena estableix que hi ha una “llibertat garantida” per avortar a França. Alguns grups i legisladors havien demanat un llenguatge més estricte per anomenar explícitament a l'avortament un “dret”.

Els legisladors van elogiar la mesura com una forma històrica perquè França enviï un senyal clar de suport als drets reproductius mentre l'extrema dreta creix a Europa.

Després de la votació, la Torre Eiffel es va il·luminar amb les paraules “el meu cos, la meva elecció”.

El primer ministre Gabriel Attal va dir abans de la votació que els legisladors tenien un “deute moral” amb les dones que, en el passat, van ser obligades a suportar avortaments il·legals.

"Sobretot estem enviant un missatge a totes les dones: el seu cos els pertany", va dir Attal.

El president francès, Emmanuel Macron, va dir que el govern celebraria una cerimònia formal per celebrar l'aprovació de l'esmena divendres, Dia Internacional dels Drets de la Dona.

França va legalitzar l'avortament per primera vegada el 1975, després d'una campanya encapçalada per la llavors ministra de Salut Simone Veil, una supervivent d'Auschwitz que es va convertir en una de les icones feministes més famoses del país.