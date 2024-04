Frenen el fitxatge de David Broncano i La Resistencia per RTVE

La possible contractació de David Broncano, reconegut presentador de 'La Resistència', per part de RTVE ha generat un enrenou considerable.

El Consell d'Administració de RTVE tenia agendat decidir ahir si fitxaven el popular presentador per dues temporades, amb una suma milionària en joc. Tot i això, la votació encara no ha donat llum verda a aquesta proposta.

El debat sobre com dur a terme la contractació de Broncano per part de l'ens públic ha estat una qüestió complicada a causa dels termes del contracte que se signaria.

L'última proposta sobre la taula, abans que Concepción Cascajosa assumís com a presidenta interina, contemplava un contracte de dos anys per un total de 14 milions d'euros per temporada. Tot i això, la votació segueix sense arribar a un acord definitiu.

La situació s'ha complicat encara més per desacords sobre la gestió del fitxatge, cosa que va resultar en la destitució de dues de les parts enfrontades: el director de Continguts, José Pablo López, i l'expresidenta Elena Sánchez. Això va fer que la decisió sobre Broncano quedés en suspens.

Inicialment, la proposta consistia a contractar Broncano per dos anys per a un programa similar a 'La Resistència'. Tot i això, es va incloure una clàusula que permetia cancel·lar el contracte al final del primer any si el programa no arribava al 7,5 % de quota de pantalla.

Això va marcar un canvi significatiu respecte a la proposta anterior, presentada a un Consell anterior l'11 de març, que plantejava un contracte de tres temporades per aproximadament 14 milions d'euros anuals, totalitzant al voltant de 42 milions d'euros.

Aquesta proposta tampoc va arribar a votar-se a causa de la manca de consens entre els consellers.

Com és el nou contracte que espera Broncano?

Al nou contracte proposat, s'ofereixen 14 milions d'euros per cadascuna de les dues temporades acordades, en comparació de les tres temporades anteriors.

Broncano continuaria sent el presentador i cada programa tindria un cost aproximat de 90.000 euros. L'interès a fitxar Broncano rau a competir amb 'El Hormiguero' de Pablo Motos a Antena 3, que actualment domina la seva franja horària.

Segons informes, 'La Resistència' haurà d'assolir el 7,5% de quota de pantalla, altrament, es reprogramarà per a un horari més tardà.

La votació final sobre aquest projecte està programada per aquest dijous al Consell d'Administració de RTVE. S'espera que els tres consellers del PP s'oposin a la proposta, cosa que requeriria un esforç addicional per garantir el suport de cinc consellers, la majoria necessària per aprovar-los.

Actualment, hi ha nou consellers en total, dels quals cinc van veure caducar els mandats el mes de març passat. Aquesta situació podria complicar encara més el procés de presa de decisions a RTVE.