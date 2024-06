Frenkie de Jong es queda sense Eurocopa per lesió

per Redacció CatalunyaPress

El migcampista neerlandès Frenkie de Jong no s'ha recuperat a temps de la lesió de turmell, que es va produir al tram final de LaLiga EA Sports amb el FC Barcelona, i es perdrà l'Eurocopa d'Alemanya 2024, ha confirmat aquest dilluns la Federació Neerlandesa de Futbol. "Frenkie de Jong no participarà a l'EURO 2024. Estem amb tu, Frenkie", va anunciar la selecció neerlandesa de futbol al seu compte oficial de la xarxa social X.

El migcampista blaugrana, de 27 anys, havia tornat aquests dies als entrenaments, però aquest mateix dilluns no va jugar ni un sol minut a l'amistós en què el combinat de Ronald Koeman va golejar Islàndia (4-0). A més, el centrecampista de l'Atalanta Teun Koopmeiners es va lesionar a l'escalfament després de patir molèsties a l'engonal.

Després de la confirmació de la seva absència de la cita, el mateix futbolista va escriure a les seves xarxes socials. "Estic trist i decebut per no poder arribar a l'Eurocopa. Hem fet tot el que hem pogut les últimes setmanes, però lamentablement el meu turmell necessita més temps", ha indicat De Jong. "És un somni i el major honor representar el teu país en una fase final. Vestint la samarreta taronja, cantant el 'Wilhelmus' -himne nacional dels Països Baixos- i sentint el suport de tot el país. Però ara jo, com tota la legió taronja, animaré el nostre equip des de la barrera.

Tecrera lesió de turmell

El jugador blaugrana es va unir a la concentració de la selecció holandesa fa una setmana sense comptar amb l'alta mèdica del Barça, encara en procés de recuperació de la tercera lesió de turmell de la temporada.

La primera lesió va tenir lloc en el partit de Lliga contra l'Athletic a San Mamés el 3 de març, quan va patir un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret al minut 25. Tot i això, va tornar a jugar a la Champions League contra el PSG a París el 10 d'abril, disputant 75 minuts.

Va participar també al partit de tornada el 16 d'abril, jugant 82 minuts, i va arribar al Clàssic del 21 d'abril. Durant aquest matx, el seu turmell no va suportar una disputa amb Valverde per una pilota dividida en el temps afegit de la primera meitat.

De Jong ja havia patit una lesió al turmell dret el 23 de setembre, al minut 36 del partit entre el Barça i el Celta. En aquesta ocasió, va patir una sindesmosi tibioperoneal distal que el va mantenir fora de joc per un mes i mig, i va reaparèixer el 25 de novembre a Vallecas.