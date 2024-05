VÍDEO | Fuencisla Clemares: ''La innovació no només succeeix en un departament d'R+D''

Llicenciada en Empresarials i MBA per l'IESE l'any 2000, Fuencisla Clemares va començar la seva carrera professional a McKinsey&Company i després de 7 anys, es va incorporar a Carrefour com a Directora de Compres liderant l'estratègia comercial i la relació amb els proveïdors de la Divisió de Casa- Llar.

El 2009, Clemares es va incorporar a Google Espanya com a Directora de Retail i Béns de Consum. El novembre del 2016, va assumir el càrrec de Directora General de Google a Espanya i Portugal.

El febrer del 2018, es va convertir en membre del consell directiu de l'Associació d'Empreses de Gran Consum (Aecoc).

Des de 2002, Clemares ha estat involucrada en diverses iniciatives relacionades amb la igualtat de temes de gènere a l'àmbit empresarial, la seva tasca ha estat reconeguda per diferents mitjans i institucions, havent rebut diferents premis com el “Premi Lideratge Dona Directiva 2017” de la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE).

A més de les seves responsabilitats executives, participa en activitats de formació al Programa Màster d'IESE (Universitat de Navarra) i exerceix com a professora a l'Institut Superior per al Desenvolupament d'Internet (ISDI).

- Es va incorporar a Google el 2009, i durant la seva trajectòria ha exercit diferents rols de responsabilitat dins la companyia fins a convertir-se en Directora General d'una de les empreses líders a nivell mundial, creu que això ha influït en el seu model de lideratge? quin considera que és el seu model de lideratge?

El meu model de lideratge es basa a construir equips d'alt rendiment. Per això, han de ser equips molt diversos, assegurant-nos que trenquem sitges entre els diferents departaments. Quan es prenen decisions, no és de manera individual, sinó que sempre hem de pensar en el bé de la companyia.

Es fomenta molt la presa de riscos i no es castiga lerror, sinó que es veu en termes daprenentatge. Això em sembla absolutament fonamental a l'entorn en què estem vivint. També, i amb una mirada una mica més de mitjà termini, ens hem d'assegurar que treballem de manera sostenible. Això vol dir que hi ha d'haver tensió, que hi ha d'haver pressió i que es genera motivació per treballar ràpid i bé, però sempre mirant el benestar de les persones.

- Té una trajectòria impressionant i ha estat a diferents llocs de treball. És difícil triar només un referent, però quins líders o persones rellevants l'han inspirat?

Quan penso en els meus referents, i és una qüestió que crec que m'he fet en moments diferents, no em surt una imatge única. Jo, al llarg de la meva carrera professional, he anat agafant exemples i referents de totes les persones amb qui he interactuat.

He après dels meus caps, és clar, però també he après moltíssim dels meus clients i dels meus equips, i són els que m'ensenyen cada dia i em fan una millor líder. De clients, he après com portar lexecució. Quan era a McKinsey, vaig aprendre a com ser molt ràpids executant projectes estratègics i projectes de transformació. Dels meus equips he après a escoltar millor ia comunicar. De cadascú vaig agafant coses que m'inspiren.

- Google és al top ten del rànquing mundial de les empreses més innovadores, com a Directora General de Google Espanya, quin consell donaria als directius per impulsar la innovació dins de les companyies?

Jo sóc de les que pensen que la innovació no només succeeix en un departament de R+D. La Innovació ha de venir, i pot venir, de qualsevol dintre de l'organització. Sota aquest pensament, allò que és clau, és la cultura i l'actitud de l'organització.

Com fomentes aquesta presa de riscos, com generes moments d'escolta, per on els empleats poden elevar les seves idees, com es valoren aquestes idees, o quan s'innova en una part de la companyia, com ets capaç d'escalar-ho, són temes clau. Jo crec que la innovació, si només es queda en un departament i no escala, no té l'impacte que ha de tenir.

La manera com es reconeix i es dóna visibilitat a aquestes persones que estan aplicant els comportaments que tu vols promocionar en el dia a dia, i que realment tenen un impacte, per mi són els elements claus que fan que l'empresa sigui innovadora en general ia tots els nivells. Potser un altre tema important és que no només s'innova quan surt el darrer producte o servei, es pot innovar a nivell de polítiques, a nivell de processos, a nivell de com es treballa el dia a dia. Realment, per mi, la manera de pensar en la innovació és que és molt àmplia.

- La imparable innovació digital i la globalització demanen nous perfils necessaris, fet que suposa una gran oportunitat per als joves que s'estan preparant actualment. Estan trobant dificultats per incorporar nous perfils a Google, sobretot, entre les capes més joves?

Afortunadament seguim tenint una grandíssima marca com a ocupador, i la veritat és que som capaços de captar el talent que necessitem. En aquest sentit, crec que la gent cada vegada s'interessa més per pensar en “quin és el projecte en què participaré?”, “quin és l'impacte que tindré?”. I, en aquest sentit, jo crec que la història de Google continua sent molt atractiva.

- Tot i que cada cop veiem més presència femenina en els àmbits de presa de decisions, és evident que segueix existint un sostre de vidre important a l'àmbit empresarial que frena l'ascens de les dones a llocs de responsabilitat. Vostè és una ferma defensora de l'equitat de gènere i del paper de la dona a les organitzacions, ha rebut nombrosos reconeixements pel seu estil de lideratge i la seva contribució a visibilitzar la dona directiva. Com es pot impulsar el talent femení tant des de l'àmbit públic com del privat? Què hem de fer com a societat per acabar amb el sostre de vidre a les organitzacions?

Hem millorat molt, tant a nivell de diversitat com de desenvolupament a les carreres professionals de les dones. És un tema tremendament complex, i crec que hem de continuar treballant, el que passa és que cal treballar diferents prismes. Hi ha un clau que comença per donar visibilitat al talent femení perquè les dones tinguen referents. I si els referents continuen sent eminentment masculins, és complicat que moguem l'agulla.

Sabem que és important treballar en polítiques de conciliació, però cal treballar també en la coresponsabilitat amb l'home. A nivell social, mentre la dona segueixi pensant que és ella la que s'ha d'encarregar de la cura de la família, crec que continuarem tenint problemes; hi ha d'haver molta més coresponsabilitat i les tasques s'han de repartir. A nivell privat, hem de seguir millorant i adaptant les polítiques d'atracció, desenvolupament i promoció del talent, i amb aquest prisma de talent femení trobar quines són les peces d'aquestes polítiques, per fomentar i retenir aquest talent.

Jo crec que la bona notícia és que quan pares atenció a tots aquests detalls, veus que les coses canvien. Un altre tema important és el desenvolupament del networking, de programes de mentalització i de coaching específic per a dones. Sabem que aquest tema ajuda, perquè de vegades ens costa més prendre riscos i fer aquest salt per manca de confiança. Els programes tenen un impacte genuí, i crec que hem de continuar empenyent aquest tipus de palanques perquè estan funcionant i perquè veiem que avancem.

- Tenim cert interès per aconseguir que les nostres nenes i adolescents estudiïn carreres tècniques. Considera que el focus ha de ser-hi? Per a vostè és important?

Sense cap dubte necessitem tenir més dones al sector tecnològic. Si veiem com evoluciona la nostra societat i l'impacte que està tenint la tecnologia, sabem que la indústria tecnològica és la que generarà més oportunitats i llocs de treball, generalment més ben pagats. Per això, o incorporem la dona a aquesta indústria o el problema és que engrandirem la bretxa de gènere. Per tant, és responsabilitat de tots assegurar-nos que les nenes de 15-16 anys que trien què estudiaran, se sentin genuïnament atretes per treballar en aquesta indústria, i, per tant, per desenvolupar coneixement tècnic.

- A més de la diversitat, la sostenibilitat és un altre dels grans desafiaments que tenim per davant com a societat, i la IA està sent una palanca que ajuda a assolir aquests objectius. És imprescindible impulsar empreses sostenibles que tinguin en compte els aspectes mediambientals i socials, a més dels econòmics, per crear un valor a curt i llarg termini. Des de Google, quina és la vostra visió estratègica en aquest sentit?

Hem començat per nosaltres en tot allò que té a veure amb sostenibilitat, assegurant que donàvem un gran exemple i que vam marcar un camí per als altres. En aquest sentit, nosaltres portem treballant en sostenibilitat molts anys i, ara com ara, tenim el núvol més verd del mercat.

També posem a disposició la nostra tecnologia i els nostres algorismes, perquè altres empreses ho apliquin en casos en què els ajudi a ser molt més sostenibles. Et poso l'exemple: hem treballat amb UPS, amb algoritmes d'intel·ligència artificial, optimitzant les rutes i estalviem milions de galons a combustible, però també a emissions de CO2 a l'any. Aquest és el potencial que tenen aquestes tecnologies.

- Quines polítiques fan falta a Espanya i Europa sobre Intel·ligència Artificial per ser competitius a nivell global?

En qüestió de polítiques i regulació, per mi el primer missatge important és que en la intel·ligència artificial és clau que hi hagi més regulació, perquè té una gran oportunitat per endavant, però també té riscos que hem de ser capaços de gestionar de manera proactiva.

Ara el que és important és que es reguli bé, i quan diem que es reguli bé, és que aquesta regulació ens ajudi a limitar aquests riscos, però que no tingui conseqüències no esperades en tot allò que té a veure l'impacte, la limitació de les oportunitats i la transformació que pot portar, que és beneficiosa per a la nostra societat i per a Europa, i que pot contribuir molt positivament a la competitivitat d'Europa. En aquest sentit, necessitem una regulació que sigui única, que sigui senzilla, que sigui sostenible en el temps i que s'enfoca, no tant per regular la tecnologia, sinó per als usos que es fan d'aquesta tecnologia.

- Consideres que Europa està en una bona posició actualment, o hauria d'empènyer més els temes tecnològics?

Jo crec que Europa ara té una gran oportunitat, i que es gestiona bé. Nosaltres hem quantificat aquesta oportunitat en un estudi, i diem que la intel·ligència artificial pot contribuir a 1.2 bilions espanyols a l'economia, i que pot generar eficiències i estalviar als empleats 70 hores de treball a l'any, és a dir, l'equivalent a dues setmanes de feina. Per tant, jo ho vull veure en termes doportunitat. Si s'inverteix, regula i acompanya amb les polítiques adequades, aquesta oportunitat la podrem capturar.

- Per acabar, quin missatge donaria a les noves generacions perquè puguin trobar el seu propòsit i objectiu professional?

Quan té a veure amb les carreres professionals dels joves, jo sempre els dic que al final el més important és que busquin un lloc on aprenguin. La clau és aprendre i créixer. Quan deixes d'aprendre, és el moment de pensar en un canvi nou. I, potser, el segon consell és que es rodegin de gent extraordinària en l'aspecte personal i professional, que també marca la teva carrera. Per mi, aquests són els temes importants: gent bona al teu voltant i aprenentatge continu.