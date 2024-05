El futur, garantit: el Barça renova Pau Cubarsí fins al 2027

El Barça i el central Pau Cubarsí han acordat l'extensió del contracte del jove central català, que seguirà lligat al club fins al 30 de juny del 2027. La clàusula de rescissió del central d'Estanyol queda fixada en 500 milions d'euros.

El defensa blaugrana ha rubricat el nou vincle amb el club en un acte en presència del president del club, Joan Laporta, el vicepresident esportiu, Rafa Yuste, el responsable del futbol formatiu, Joan Soler; i el director esportiu, Deco.

Titular consolidat en pocs mesos

L'ascensió de Cubarsí al primer equip ha estat meteòrica. Des del seu debut oficial el 18 de gener al partit de Copa del Rei contra Unionistes (1-3), han transcorregut menys de quatre mesos i ja ha acumulat més de vint aparicions amb l'equip principal, consolidant-se com un titular a la línia defensiva . Les seves actuacions han estat destacades, especialment en partits d'alt calibre, com el seu debut a la Champions contra el Napoli, on es va destacar com el Jugador Més Valuós al partit de tornada, disputat a Montjuïc.

Dels 20 partits disputats amb el primer equip, el joveníssim defensa ha estat titular 17 vegades. A més, ha mantingut una precisió al passi del 90,98%. El seu rendiment destacat li va permetre debutar amb la selecció espanyola absoluta, participant en trobades contra Colòmbia i Brasil. Amb només 17 anys i dos mesos, es va convertir en el defensa més jove a la història d'Espanya a jugar minuts amb l'equip nacional.

Més d'un lustre com a blaugrana

Cubarsí es va unir a l'Aleví B del Barça des del Girona FC l'1 de juliol del 2018. Tot i que va començar la temporada 2023/24 com a Juvenil de primer any, va estar involucrat amb el Barça Atlètic, sota la direcció de Rafa Márquez. Va disputar un total de nou partits abans d'integrar-se regularment el primer equip.

A més, va participar en dos partits de la UEFA Youth League i va ser convocat per Espanya per al Mundial Sub-17 a Indonèsia el novembre del 2023, on va compartir equip amb altres prometedors jugadors de la Masia, com Héctor Fort i Marc Guiu. Tot i ser cadet la temporada passada, ja havia estat involucrat amb el Juvenil B.