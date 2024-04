La gavarra navega la ria de Bilbao aclamada per milers d'aficionats de l'Athletic

per Redacció CatalunyaPress

El cos tècnic i els jugadors de l'Athletic Club, flamants campions de la Copa del Rei 2023-24, ja viatgen a bord de la gavarra, que ha partit a dos quarts de quatre de la tarda del Reial Club Marítim d'Abra, a Getxo, aclamats per desenes de milers d'aficionats, abillats amb samarretes i banderes del club bilbaí, que s'amunteguen als dos marges de la ria, així com als ponts que la travessen, corejant crits de "Athletic, Athletic!".

Des d'hores abans que comencés el recorregut, milers d'aficionats, la majoria joves, s'han anat instal·lant als marges de la ria amb millors vistes, abillats amb els colors blanc-i-vermells i proveïts de menjars i begudes en abundància per portar de la millor manera possible l'espera a aquesta jornada festiva.

Moltes persones també han portat cadires portàtils per estar més còmodes i algunes fins i tot portaven escales per poder pujar-hi i poder veure millor els jugadors en un dia assolellat i amb temperatura primaveral.

A més de la calor dels aficionats, la gavarra està acompanyada de 160 embarcacions i 32 traineres, celebrant així la Copa del Rei conquerida per l'Athletic Club de Bilbao dissabte passat a La Cartuja, Sevilla, després de derrotar el RCD Mallorca i haver trencat 40 anys de sequera.

L'embarcació, de només 80 tones, 18,5 metres d'eslora, 8,5 metres de màniga i molt poc calat, porta un màxim de 60 persones, acompanyant jugadors --amb tots vestits amb mocadors i bufandes blanc-i-vermells, així com amb camises de ratlles blanc-i-vermelles, en homenatge a què portava l'equip campió de fa 40 anys-- i directius, que han compartit un dinar al Club Marítim de l'Abra.

Un cop la gavarra completi el seu recorregut, arribarà el torn de les recepcions institucionals per part de l'Ajuntament de Bilbao i de la Diputació Foral de Biscaia, així com de les consegüents salutacions per part de l'equip campió des de les balconades dels edificis consistorial i foral.

La gavarra està prevista que recali amb el pont de l'Ajuntament entre les 18.30 i les 19.00 hores. L'alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompanyat de la comitiva municipal, rebrà l'equip campió a les escalinates del Consistori.

Després de l'aurresku d'homenatge i benvinguda, la recepció institucional continuarà al Saló Àrab, on l'alcalde i el president, l'entrenador i el capità de l'Athletic Club pronunciaran uns breus discursos protocol·laris. Finalment, els campions abocaran a la balconada a saludar l'afició.

Aproximadament una hora després de l'arribada a l'Ajuntament, entre les 19.30 i les 20.00 hores, l'equip campió es dirigirà amb autobús per l'Arenal i la Plaça Circular fins a la Diputació Foral de Biscaia, on serà rebut per la diputada general de Biscaia, Elixabete Etxanobe.

Igual que al Consistori, al saló de recepcions del Palau Foral hi haurà uns breus discursos protocol·laris de la diputada general, president, entrenador i capità de l'Athletic Club.

Acompanyaran la diputada general els integrants del Govern Foral i els alcaldes i alcaldesses de Biscaia juntament amb els portaveus de Juntes Generals que vulguin acudir a la recepció a l'equip. El programa d'actes arribarà al final amb la salutació a l'afició de l'equip campió des del balcó de l'edifici de la Diputació.