Aquest dissabte a la tarda, unes 4.500 persones, segons dades de l'Ajuntament, s'han congregat al centre de Barcelona per expressar el suport a Ucraïna en el segon aniversari de la invasió russa. La manifestació va ser convocada per la comunitat ucraïnesa i va començar al voltant de les 17.00 a la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer Provença. Posteriorment, els manifestants van marxar pel passeig de Gràcia en direcció a la plaça Catalunya, on van iniciar un acte poc abans de les 18.30.

Madrid

Mentrestant, a Madrid, milers de persones es van unir a una manifestació similar per mostrar solidaritat amb el poble ucraïnès i exigir la fi del conflicte armat provocat per Rússia el 2022. La protesta, que va començar a les 17.00 a la Plaça d'Espanya, va dirigir cap a la Porta del Sol. Els manifestants van onejar banderes d'Ucraïna i Espanya, van portar pancartes amb missatges de pau i van agrair el suport rebut per Europa des de l'inici de la invasió.

Entre els participants hi havia l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev, que va agrair el suport del govern i el poble espanyol i va destacar la importància de rebre més ajuda militar per poder resistir. Així mateix, va ressaltar el paper d'Espanya en l'àmbit internacional, especialment per obrir les portes a què Ucraïna iniciï negociacions per integrar-se a la Unió Europea i per introduir mesures de protecció per a refugiats ucraïnesos.

La Corunya

A la Corunya, malgrat la pluja, la comunitat ucraïnesa també es va manifestar per exigir justícia per a Ucraïna. La marxa, organitzada per AGA Ucraïna, va començar a l'Obelisc i va comptar amb la participació de membres de la corporació local. Els manifestants van entonar càntics en ucraïnès i espanyol, van mostrar pancartes amb missatges d'unitat europea i van condemnar l'actuació de Rússia com un estat terrorista.