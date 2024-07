Gairebé 6 de cada 10 espanyols no saben quines begudes i aliments són ultraprocessats

per Redacció CatalunyaPress

El 58,3% d'espanyols no està al corrent de quines begudes i aliments es consideren ultraprocessats i el 30% del total d'enquestats no sap exactament què significa 'ultraprocessat', segons un estudi de Fruit Juice Science Centre (FJSC).

A més, el 32,6% no entén la diferència entre el concepte d''aliment ultraprocessat' i 'aliment mínimament processat', informa l'entitat en un comunicat.

El dietista-nutricionista Ramón de Cangas considera "alarmants" aquests índexs, perquè adverteix que la mala informació nutricional porta males eleccions alimentàries que perjudiquen la salut.

De Cangas ha dit que un aliment ultraprocessat és (segons la classificació Nova en funció del processament) el que s'elabora a partir d'ingredients processats i no té ingredients frescos o que es puguin identificar en la presentació final.

Quant al mínimament processat, és un aliment natural que ha estat alterat sense que se li introdueixi cap substància externa, i usualment se sostreuen parts mínimes de l'aliment, però sense canviar-lo significativament.

MALENTESOS

Per a De Cangas, alguns malentesos sobre els ultraprocessats "fan que els consumidors evitin certs productes que contenen beneficis saludables. Productes com el suc de taronja 100% són essencials en una dieta equilibrada", ha afegit com a exemple.

Segons l'estudi, el suc de taronja és un dels conceptes erronis més comuns entre els espanyols: el 21% creu que la beguda és ultraprocessada, malgrat estar mínimament processada.

ULTRAPROCESSATS

Els aliments ultraprocessats són productes industrials elaborats a partir d'ingredients refinats i additius, com ara sucres, olis, greixos, sal, antioxidants, estabilitzants i conservants. Aquests productes inclouen refrescos, snacks, menjars congelats, embotits, galetes i cereals d'esmorzar.

El consum excessiu d'ultraprocessats s'ha associat amb problemes de salut diversos. Estudis indiquen que una dieta alta en aquests aliments pot augmentar el risc d'obesitat, malalties cardiovasculars, diabetis de tipus 2 i certs tipus de càncer. A més, solen ser pobres en nutrients essencials i rics en calories buides, contribuint a desequilibris nutricionals.

Per millorar la salut, es recomana reduir el consum d'ultraprocessats i optar per aliments frescos i mínimament processats, com ara fruites, verdures, llegums, grans sencers i proteïnes magres. Adoptar hàbits alimentaris més naturals i balancejats pot ajudar a prevenir malalties cròniques i millorar la qualitat de vida.