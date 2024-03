Gaza denuncia la mort de 20 palestins durant una entrega d'ajut humanitari

per Redacció CatalunyaPress

Almenys 20 persones han mort i 150 han resultat ferides després que un helicòpter israelià disparés contra la multitud durant un lliurament d'ajuda a la rotonda de Kuwait a la ciutat de Gaza, situada al nord de la Franja de Gaza, segons les autoritats de l'enclavament

El Ministeri de Salut gazatí, controlat per Hamàs, ha informat que un total de vint cossos sense vida han arribat al Complex Mèdic Al-Shifa, l'hospital més gran de la Franja, si bé han estimat que el balanç de morts podria augmentar "a causa de la gravetat dels ferits".

Aquests ferits "jeuen a terra del complex" i "els equips mèdics no poden fer front al volum i tipus de lesions que arriben als hospitals del nord de Gaza a causa de la feble capacitat mèdica i humana", tal com ha denunciat la cartera ministerial.

"El que ha passat a la rotonda de Kuwait indica les intencions premeditades de l'ocupació de cometre una nova i horrible massacre", ha indicat, afegint que l'evacuació dels ferits "continua malgrat la difícil situació al terreny".

Per part seva, el tinent coronel Avichay Adraee, portaveu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), ha desmentit els "informes que l'Exèrcit va atacar desenes de residents de Gaza dijous a la nit en un punt de distribució d'ajuda humanitària", i ha qualificat aquestes informacions d'"incorrectes".

"Mentre les FDI examinen els detalls de l'incident amb la precisió requerida, fem una crida als mitjans de comunicació perquè actuïn de la mateixa manera i es basen en informació fiable sobre l'assumpte", ha declarat.

Les autoritats de Gaza, on han mort en cinc mesos més de 31.300 palestins per l'ofensiva israeliana, han denunciat els últims dies diversos atacs similars contra grups de persones que esperen ajuda humanitària a la rotonda. Un altre atac es va saldar dimecres amb la mort de cinc persones (entre elles un treballador de l'Agència de l'ONU per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, UNRWA), en un centre de distribució d'ajuda a Rafah, al sud de Gaza .