Tot o res: el Barça se la juga a la Champions contra el Napoli (21:00h)

Passar a quarts de final o al carrer. Prestigi o naufragi. Un (petit) respir econòmic o tornar a haver d'estrènyer-se el cinturó.

El partit entre Barça i Napoli d'aquest 12 de març del 2024 (21:00h) és, com es va dir a la prèvia, el més important de la temporada. Ja queden lluny aquestes temporades en què el conjunt blaugrana afrontava, de forma esbojarrada, aquests xocs d'aquestes instàncies de la Champions League.

Entre les múltiples lesions i les males sensacions de la temporada, el conjunt de Xavi Hernández afronta el que, fins ara, és el partit, amb majúscules, aquest curs 2023-24.

"No tenim por de fallar", va dir l'entrenador de Terrassa a la prèvia, en què va dir que espera un Napoli "valent" que s'atrevirà a jugar des del darrere, amb pressió alta i amb ganes de tenir pilota.

L'1-1 de l'anada ho deixa tot obert i, sense el valor doble dels gols fora de casa, el 0-0 no classificaria els blaugranes, de la mateixa manera que el 2-2 (o un empat amb més gols) tampoc no donaria la passada als italians.

"No hi ha favorits. Penso que està al 50-50. Sí que el pes de l'afició ens dóna una mica més de favoritisme i nosaltres ens deixarem la pell. Tenim els detalls preparats per cobrir tots els escenaris que pensem que poden passar ", va afegir el tècnic.

Per part seva, Francesco Calzona, entrenador dels partenopeus, ha apuntat que "és el partit de l'any per a nosaltres". Després de la seva arribada, el Napoli s'ha revitalitzat, derrotant gegants com la Juventus a la Sèrie A. De fet, els napolitans encara no han perdut sota les ordres de Calzona.

"No tenim por. Hem de tenir el coratge d'enfrontar-nos a un gran rival amb la consciència de la nostra força i el nostre valor", va afegir.

Tot el Napoli és a disposició del seu entrenador, mentre que les absències del Barça són nombroses i ben conegudes: Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Marcos Alonso, Ferran Torres i Alejandro Balde.

El neerlandès Danny Makkelie serà l'encarregat d'impartir justícia a la trobada.