Ginestà presenta el seu nou àlbum, 'Vida Meva', al Festival Strenes

El grup Ginestà va presentar aquest divendres en directe el seu quart disc, titulat Vida Meva, en el marc del festival Strenes. Va ser la primera vegada que van interpretar en viu les cançons de la seva nova gira, després d'haver anticipat algunes en els premis Enderrock fa un mes.

L'àlbum 'Vida Meva' mostra una evolució notable en l'estil musical dels germans Serrasolsas, ja que incorpora ritmes més electrònics i menys acústics. És un disc amb tretze cançons, i amb les col·laboracions de Niña Polaca, Triquell, Maria Hein i l'altra germana Serrasolsas, Maio.

Més enllà d'aquest concert, divendres Strenes va oferir també els de Paula Valls, Raule i Pelat i Pelut. El Strenes, que es prolongarà fins al 5 de maig amb una quarantena de concerts, ha assegurat en un comunicat que s'han esgotat les entrades per als concerts d'Oques Grasses i Mama Dousha, Gossos, Figa Flawas, Blaumut i La Ludwig Band, així com per als dobles concerts de Guillem Gisbert i The Tyets,

Altres concerts de la programació durant el mes de festival són els de Blaumut, Russian Red, 31 FAM, Roba Estesa, La Fúmiga, Lildami & Big Friends, Sidecars i Joan Miquel Oliver, entre molts d'altres. El festival comptarà amb espais clàssics d'altres edicions com l'Auditori, el Teatre Municipal de Girona, la Mirona de Salt i les escales de la Catedral de Girona, als quals se sumen la plaça de la Independència i el Palau Firal, que serà el espai amb més aforament, fins a 7.000 persones.