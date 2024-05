Gir de guió: la renovació d'Alexia amb el Barça, a punt de tancar-se

Dimecres passat 15 de maig es va presentar en societat la fundació d'Alexia Putellas, Eleven, amb qui la futbolista de Mollet del Vallès assegura que "vol inspirar les noves generacions" de jugadores.

La capitana del Barça va triar la Casa Seat de Barcelona per posar-la de llarg, explicant que la idea de crear aquesta organització li va passar per la ment durant la recuperació de la lesió. "Va començar en el meu pitjor moment professional i personal, quan em vaig trencar el genoll. Em vaig trobar en una situació en què no sabia com gestionar aquestes emocions. Quan vaig aconseguir ordenar els meus pensaments, vaig començar a donar forma a aquest projecte que sempre havia estat en el meu ment", va apuntar.

Més enllà d'això, el més destacat del que es va parlar a l'acte va ser la situació contractual. I diversos mitjans apunten que, després de mesos d'incertesa, la renovació del contracte de la vallesana estaria a punt de caramel.

Sport i Catalunya Ràdio, entre d'altres, tant el club com la jugadora haurien aconseguit un principi d'acord perquè la 11 pugui continuar desenvolupant la seva carrera al club de la seva vida.

Només faltarien alguns detalls perquè aquest acord es formalitzi, permetent que la campiona del món amb Espanya signi un contracte que portarà alleujament tota l'afició culer, de la qual és una de les grans referents tant dins com fora del camp.

Ambdues parts haurien cedit als seus punts de partida pel que fa a les pretensions, per la qual cosa l'acord podria anunciar-se properament Hem de tenir en compte que el Barça, amb la Lliga F ja al sarró, té com a objectius imminents la Copa de la Reina i la Champions League, que defensarà contra l'Olympique de Lió.

Segueix també Lucy Bronze?

D'altra banda, qui també podria continuar vestint l'elàstica blaugrana és l'anglesa Lucy Bronze. Arribada al club el 2022, la guanyadora del The Best del 2020 havia sonat per abandonar l'entitat... però finalment podria ampliar el seu vincle contractual amb el Barça.

La polivalència de la futbolista, que principalment es desenvolupa per la banda dreta, sempre és valorada pels tècnics.