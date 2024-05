Giráldez, sobre les crítiques que ha rebut: ''Ara molts pujaran al carro''

En el seu últim curs com a entrenador del FC Barcelona Femení, Jonatan Giráldez es va acomiadar del club amb magnificència, guiant el seu equip a una tercera UEFA Women's Champions League. Després de la victòria sobre l'Olympique de Lió, Giráldez va compartir els seus sentiments i reflexions sobre la temporada i el comiat.

"Quan ganes, és difícil explicar només amb paraules tots els sentiments que ara tinc. Ha estat una temporada llarga, dura, difícil. Al desembre vaig comunicar que marxava, i em van criticar dient que treballava en dos llocs alhora, que el rendiment aniria cap avall,” va començar Giráldez, rememorant els desafiaments i crítiques que va enfrontar al llarg de l'any.

Aquesta victòria, segons l'entrenador, és un testimoni de l'ardu treball i la dedicació de l'equip. "Això dóna motius suficients perquè valorem la feina feta. Hem estat millors que el rival, hem atacat i defensat millor. És una victòria merescuda i parla molt bé de la feina feta a la temporada," va explicar, emfatitzant la superioritat tàctica i tècnica mostrada pel Barça Femení.

Giráldez va destacar la importància de la victòria contra el Lió, un equip que sempre havia estat una espina clavada. "Guanyar el Lió era el que em faltava. Ni tan sols havíem guanyat en amistosos. Som dos equips molt igualats. El nivell que tenen individualment és molt difícil de defensar. Hem fet una gran tasca, això parla molt bé de la feina que hem fet a els darrers anys. Continuem sent el millor equip d'Europa,” va declarar, subratllant l'èxit significatiu que representa aquesta victòria.

Tot i les crítiques i les adversitats, Giráldez es va mostrar orgullós i satisfet amb el treball realitzat. "No tinc cap espina clavada perquè sé com funciona aquest món, sé que ara molts pujaran al carro. Hi ha molta mala intenció, però en forma part. El que hem de fer és intentar centrar-nos en la part esportiva, treballar al dia a dia, prendre decisions sobre la base del que creiem que és millor per a l'equip,” va reflexionar, destacant la importància de mantenir la concentració i el compromís.

Pel que fa al seu llegat, Giráldez no té dubtes sobre l'èxit del mandat. "Impossible millorar el que hem fet. Hem guanyat 10 títols de 12. Guanyar 2 Champions de 3, qualsevol equip del món ho signaria. Crec que s'ha fet una feina genial," va afirmar amb orgull. "El que més m'agrada és com hem jugat, com hem mantingut el ritme competitiu contra el Lió. Volem compartir aquest moment amb tots els que han vingut avui", va concloure, agraint a l'afició pel suport incondicional.

Jonatan Giráldez s'acomiada del FC Barcelona Femení havent deixat una marca indeleble al club, portant l'equip a noves altures i assegurant el seu lloc com un dels millors entrenadors a la història del futbol femení europeu. El seu lideratge i visió han estat fonamentals per consolidar el Barça com una potència al futbol mundial.