El Girona acaba el curs amb una golejada d'escàndol i un Dovbyk pitxitxi (7-0)

El Girona va tancar el millor any de la seva història amb una golejada d'escàndol, per 7-0, contra el Granada, a Montilivi. El partit va ser un festival de gols per a l'equip català liderat per un inspirat Artem Dovbyk.

El marcador es va obrir amb un gol capdavanter d'Eric García, que va trencar l'empat després d'una primera meitat de tempteig. Tot i això, el Girona no es va conformar amb el mínim avantatge i va augmentar el seu domini amb una rematada imparable de Tsygankov, que va aprofitar un centre precís de Miguel per ampliar la diferència.

El protagonisme de Dovbyk va començar a prendre forma quan va convertir un penal després d'una falta sobre Portu a l'àrea. Aquest gol no només va augmentar l'avantatge del Girona, sinó que també va marcar l'inici d'una actuació estel·lar per part del davanter ucraïnès. Tot i que li van anul·lar un gol, Dovbyk va demostrar una persistència infrangible i una gana voraç de gol durant tot el matx.

El segon temps va continuar amb el domini avassallador del Girona, destacant novament la precisió de Tsygankov, que va anotar el seu segon gol del partit amb una rematada encertada al minut 54. A l'hora de partit, l'àrbitre Muñiz Ruiz va expulsar de forma rigorosa el visitant Pellisri, aprofundint encara més la ferida nassarita. A continuació, Dovbyk va convertir el seu doblet i Christian Stuani es va unir a la festa amb el gol.

Al final, Dovbyk va convertir el definitiu 7-0 des del punt de penal. Va ser el hat-trick, amb què provisionalment és el pitxitxi de LaLiga, a l'espera del que faci aquest dissabte Alexander Sorloth a l'Osasuna-Villarreal.

El ball tàctic executat pel Girona, fruit de la feina durant tota la temporada, va deixar en evidència la superioritat de l'equip català sobre un Granada desdibuixat i desinteressat. La contundent victòria va significar un comiat dolorós per a l'afició del Granada, que ja havia començat a acomiadar-se d'una temporada decebedora a la Primera Divisió.