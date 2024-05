El Girona blinda una peça clau per a l'equip fins al 2026

per Redacció CatalunyaPress

Bones notícies per al Girona, que blinda un dels seus jugadors clau! El defensa neerlandès Daley Blind continuarà a Montilivi fins a l'estiu del 2026 després d'arribar a un acord amb el Girona per renovar el contracte una temporada més del que ja tenien signat, ja que és una peça fonamental per a l'equip de Míchel.

"El Girona FC i Daley Blind han arribat a un acord per ampliar el contracte del defensa neerlandès una temporada més, fins al juny del 2026", ha anunciat el club presidit per Delfí Geli en un comunicat.

Blind, de 34 anys, és amb 33 partits disputats aquesta temporada una “peça fonamental” de l'equip, com un dels centrals habituals. A més, és girel cinquè jugador més utilitzat per Míchel durant la històrica campanya de l'equip català, després d'haver fet 3 gols.

"Amb l'ampliació del contracte de Daley Blind, el Girona garanteix la continuïtat d'un jugador polivalent i que, als 34 anys, té una extensa experiència en alguns dels clubs més prestigiosos del continent, com l'Ajax, el Manchester United o el Bayern de Munic", ha assenyalat l'entitat.

Una experiència que serà clau al tram final de LaLiga EA Sports per obtenir el subcampionat i una plaça per a la següent Supercopa d'Espanya, i també de cara al proper curs per afrontar amb garanties la primera Champions de la història del club de Montilivi.

El Girona es complica el final de la Lliga

El Girona FC ha perdut aquest dimarts per 0-1 a casa davant del Vila-real CF i s'ha complicat les aspiracions pel segon lloc de LaLiga EA Sports, en el transcurs d'una jornada 36 on el RCD Mallorca ha empatat (1-1) durant la seva visita al CA Osasuna, malbaratant així una bona oportunitat per lligar la seva permanència.

A l'Estadi del Sadar, els locals van obrir el marcador al quart d'hora. José Arnaiz va botó directament l'àrea una falta molt llunyana i la defensa del Mallorca va refusar, però Jon Moncayola va controlar la pilota amb la destra i va executar ràpidament un xut amb la dreta, creuat i ras, que va significar l'1-0.

La reacció bermellona va obtenir premi al minut 65, quan Sergi Darder va caçar a la frontal de l'àrea un rebuig de la defensa osasunista en un córner. Encara que no va ser pulcre la seva semivolea de dreta, sota la pluja de Pamplona, la pilota va ensopegar a Rubén Peña i va canviar de trajectòria fins a colar-se a la porteria defensada per Aitor Fernández.

Aquest resultat va servir al conjunt mallorquí per assolir els 36 punts, amb set d'avantatge respecte al Cadis, que al llarg d'aquesta mateixa jornada visitarà el Sevilla. Per la seva banda, Osasuna roman a la zona mitjana de la taula, ara amb 41 punts a la casella.