El Girona cau en la visita a l'Atlètic i haurà de suar per la Champions (3-1)

El Girona Futbol Club ha caigut per 3-1 en la visita al Cívitas Metropolità, davant l'Atlètic de Madrid. Artem Dovbyk ha avançat els seus amb un gol matiner, que el situa com a màxim golejador en solitari de LaLiga. Però a tocar del descans, els matalassers han remuntat mitjançant un gol de penal d'Antoine Griezmann, i un de jugada d'Ángel Correa. Un altre del francès ha sentenciat al segon temps, després que l'àrbitre es mengés un clar penal per al Girona que els podria haver tornat a posar al davant al marcador.

Ha estat un partit més dur del que s'esperava. És cert que jugar contra l'Atleti sempre és duríssim, però el partit va tenir lloc en el millor moment possible. Els capitalins vénen d'un gran esforç aquesta setmana, en haver jugat contra el Borussia Dortmund a casa, derrotant-lo per 2-1. I la setmana que ve viatjaran a terres alemanyes per defensar aquest resultat i, així, accedir a les semifinals de la UEFA Champions League. Tot i això, malgrat aquestes circumstàncies, el Cholo Simeone amb prou feines ha reservat futbolistes.

El Girona, que recuperava Savinho després de la seva acumulació de grogues, s'ha avançat ràpidament amb un gol del seu killer, després d'una jugada combinativa a l'àrea de Jan Oblak. Tot feia presagiar que els catalans podrien repetir el signe del resultat de la primera volta, quan van vèncer l'Atleti a Montilivi. Però els locals van tenir una gran reacció.

Passada la mitja hora, Mario Hermoso va rematar un llançament de falta de Griezmann, i la pilota va ser repel·lida amb la mà per Miguel Gutiérrez, dins de l'àrea. Gol i empat. Després va arribar la jugada polèmica. Reinildo va fer caure clarament Savinho dins de l'àrea, però l'àrbitre no va apreciar res i el VAR no li va trucar per revisar la jugada. Posteriorment, Correa va rematar de cap una bona centrada d'Álvaro Morata.

Al segon temps, els atlètics van sortir disparats i els catalans adormits. Tant va ser així, que Rodrigo de Paul va posar una centrada que la defensa de Míchel no va refusar bé, i que va enviar a les botes de Griezmann, perquè el francès batés Gazzaniga. El Girona va intentar reaccionar, amb l'entrada de Portu, Pablo Torre i Arnau Martínez, però va ser en va. De fet, l'Atleti podria haver augmentat la renda, tot i que Nahuel Molina va perdonar i Morata va estavellar una pilota al pal.

Evidentment, aquest és un pèssim resultat per al Girona. Ja no ha pogut amarrar matemàticament una plaça per a competicions europees de l'any que ve, encara que això ja és gairebé segur. El que no és tan segur és la participació a Champions. Quan faltaven set partits, els de Simeone s'han posat a quatre punts. L'Athletic, cinquè, jugarà aquest cap de setmana contra el Vila-real per guanyar i posar-se a sis.