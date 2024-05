El Girona perd a casa (0-1) i se li complica acabar la lliga en segon lloc

per Pau Arriaga Pérez

El Girona FC va perdre a Montilivi contra el Vila-real (0-1) i s'han complicat les aspiracions pel segon lloc de LaLiga. Els de Míchel es mantenen un lloc i un punt per sota del Barça... que a més té pendent jugar el partit de la 36a jornada, dijous que ve 16 a l'Estadi Jocs del Mediterrani contra l'Almeria.

Els de Míchel Sánchez es van quedar sense botí malgrat els seus atacs constants sobre la porteria del Vila-real. Savinho va fabricar una gran ocasió a mitja hora, arran d'una galopada per la banda esquerra; va passar la pilota al costat contrari i, aquí, Viktor Tsygankov va enviar fora per pocs centímetres el seu xut amb l'esquerra ras i creuat.

Filip Jorgensen va començar des de llavors a tenir protagonisme amb les seves parades, cosa que va continuar després del descans. Tot i això, el 'Submarí Groc' va fer el 0-1 al minut 59, gràcies a una acció que va forjar Dani Parejo des del centre del camp després de combinar amb Alexander Sorloth.

L'ariet noruec va girar sobre si mateix i va assistir a l'esquerra, on la pilota va arribar a Gonçalo Guedes després que Álex Baena deixés passar entre les cames. Guedes va fer un eslàlom cap a dins, va tirar amb la destra i la pilota va rebotar en un defensa, quedant a disposició que Bertrand Traoré marqués amb un xut amb l'esquerra arran de gespa i al pal més allunyat.

El Girona va respondre aviat, però Tsygankov va estavellar el seu xut amb l'esquerra al travesser. Tot i la seva insistència fins al xiulet final, l'equip local va perdre i va posar en perill el seu subcampionat; 75 punts llueixen els de Míchel, tercers ia un de distància del FC Barcelona, que ha disputat un matx menys. Per la seva banda, el Vila-real va arribar amb aquesta victòria als 51 punts, esgotant el seu propòsit d'entrar a la Conference League.

Els dos partits que tenen per davant els de Montilivi, que han de mirar de reüll el que facin els blaugrana , són la visita a Mestalla per enfrontar-se al València, mentre que aquest inoblidable curs per als gironins acabarà a casa, amb un partit contra el ja baixat Granada.