El Girona punxa i deixa el subcampionat a les mans del Barça (2-2)

per Redacció CatalunyaPress

El Girona FC s'ha deixat empatar al final de la visita a l'Alabès, a Mendizorrosa. L'Alabès, a la recerca d'assegurar la seva permanència a LaLiga, va oferir un joc intens i va generar diverses oportunitats a la primera meitat. Els catalans es van posar per davant al marcador dues vegades, però no va ser suficient. Ara, el subcampionat queda a les mans del FC Barcelona.

El Girona va treure múscul amb els gols d'Eric García i Yangel Herrera, aquest darrer amb un gol espectacular per l'escaire. Tot i haver pres la davantera al marcador, el Girona es va veure frustrat per l'empat de l'Alabès a l'últim minut, que els va deixar amb una sensació d'oportunitat perduda en no haver assegurat els tres punts.

Amb tres partits restants a LaLiga, tant l'Alabès com el Girona mantenen objectius importants per complir. L'Alabès buscarà tancar la temporada amb bons resultats que li permetin assegurar la seva permanència a la màxima categoria del futbol espanyol, mentre que el Girona ho haurà de guanyar tot i esperar per amarrar la segona posició, que dóna accés a la Supercopa d'Aràbia Saudita.