El Girona es rescabala i ja s'acosta a la Champions (2-0)

El Girona FC s'ha refet d'un sotrac de mals resultats amb una bona victòria contra l'Osasuna. Ni el fred ni la pluja d'aquest dissabte a la nit a Montilivi van impedir que els aficionats gironins omplessin l'estadi i acompanyessin el seu equip quan més ho necessitava. Van començar molt fort, i van trobar el gol molt ràpid. Portu va avançar els seus, que van saber conservar el resultat davant els intents dels navarresos. Savinho va tancar la victòria quan faltaven cinc minuts per al final (2-0).

Aquest Girona ha mal acostumat el món del futbol. Tres derrotes en els darrers quatre partits és un mal bagatge per a un equip gran, així que és un mal bagatge per a aquest equip ja històric. Els homes de Míchel venien de caure a Mallorca. Però mai no els van tremolar les cames. En els primers compassos del matx, l'àrbitre va anul·lar una mica Artem Dovbyk per fora de joc. Va ser un avís seriós abans del gol de Portu. El murcià va culminar amb un cop sec i col·locat una bona jugada col·lectiva d'Eric Garcia i Tsygankov.

L'Osasuna havia sortit a mossegar, i fruit d'això va aconseguir inquietar la meta de Paulo Gazzaniga amb una bona ocasió d'Ante Budimir. El partit es va igualar, però van ser els vermells els que van trobar millors ocasions. A punt del descans, Moncayola va fallar per poc una molt bona, amb un llançament des de fora de l'àrea. Però les energies van començar a decaure, els vermellets van començar a esperar cada cop més enrere, i això ho van agrair els locals.

Al segon temps, l'Osasuna va tornar a mossegar. Van sortir intensos i afortunats. Perquè en una distracció, Savinho es va ficar a l'àrea i Catena el va fer caure amb una clara empenta. Però l‟àrbitre va deixar seguir. A partir d'aquí, carrusel de canvis amb diferents fins. Couto va substituir un Tsygankov amb molèsties, Solís va entrar per Portu per a un control més gran, i Stuani per un Dovbyk cansat. L'uruguaià va entrar tan intens que va cometre una falta que va invalidar un gol de Savinho. El brasiler, cansat de tant d'accident, va acabar sentenciant el partit després d'una bona combinació amb Miguel Gutiérrez i Aleix García.

Una victòria més i un partit menys. Amb el títol de LaLiga molt difícil pel bon paper del Reial Madrid, el somni d'escoltar l'himne de la Champions l'any que ve a Montilivi, que un dia va ser un camp de terra, és cada cop més real.