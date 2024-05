El Girona torna a vèncer el Barça i ja és equip de Champions! (4-2)

per Redacció CatalunyaPress

Història pura. Això no es tornarà a viure mai. És el millor dia de la història del Girona Futbol Club i un dels millors dies del futbol català i l'esport català. I l'espanyol, de passada. Montilivi ha despertat un somni per viure una realitat. Són equip de Champions! Han entrat en gran, tornant a vèncer un trist Futbol Club Barcelona, amb una remuntada (4-2).

La diferència entre el sentir de les dues entitats és la bona feina. Ara no toca criticar el Barça, perquè és el dia del Girona. Toca lloar els gironins. Al partit, van començar perdent mercè un gol d'Andreas Christensen, però una vegada més es van refer. Ho van fer rapidíssim, mitjançant el seu màxim artiller, i el de LaLiga, Artem Dovbyk.

Tot i haver empatat ràpid, el Girona va patir escomeses del Barça. Així, fins que van cometre un penal al límit del descans, que Robert Lewandowski va convertir en gol per culminar la remuntada momentània. Tot i això, a la segona part els homes de Míchel van sortir a menjar-se el rival, i van provocar errors que es van traduir en gols locals. El revulsiu Portu va empatar, Miguel Gutiérrez va posar el tercer, i un altre cop Portu va posar el definitiu 4-2.

Un resultat imponent. Ha estat la primera vegada que un equip català venç el Barça als dos partits d'un campionat de LaLiga. El Girona ha repetit el resultat de Montjuïc, havent marcat vuit gols al conjunt de Xavi Hernández aquest curs. El Girona, acostumat a patir descensos i lluitar per ascensos, no només jugarà a Europa... Ho farà a la Champions! De passada, recupera la segona plaça i depèn de si mateix per aconseguir un subcampionat inesperat. A més, aquesta victòria ja atorga matemàticament el títol al Reial Madrid.