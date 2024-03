Goku va deixar un missatge després de la mort d'Akira Toriyama

Goku Román, exfutbolista del FC Barcelona i actualment a la plantilla del Wisla Cracòvia és famós perquè va deixar enrere el seu nom de naixement, Joan Àngel, per passar a dir-se Goku per la influència que hi havia tingut el personatge d'anime creat per Akira Toriyama , recentment mort.

Goku Román va compartir a Twitter un missatge amb diverses emoticones manifestant la seva tristesa per la notícia de la mort del creador d'una figura tan rellevant per a ell, de la qual porta el seu nom. Aquest és el missatge de Goku al creador de "Bola de Drac".

El 2020, l'encara anomenat Joan Àngel Román, va comunicar "és un canvi espiritual i personal. He decidit canviar-me el nom per esborrar bloquejos i males energies del passat", i va afegir que "el nom Goku va més enllà de voler fer un homenatge a 'Bola de drac'; m'identifico amb el seu personatge i per això ho he fet”, va declarar el futbolista.

“Els meus pares s'ho han pres molt bé i m'han donat suport des del principi”, va comentar, fet que li ha facilitat molt les coses.