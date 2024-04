Gonzalo Gortázar, escollit CEO de l'any per la revista Forbes

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha rebut el Premi 'Forbes Best CEO 2023', un guardó que reconeix la trajectòria i la tasca dels primers executius d'empreses espanyoles que més han destacat el darrer any pel bon desenvolupament de la seva activitat i la seva contribució a la societat.

Gortázar ha recollit el premi de la mà d'Andrés Rodríguez, president i editor de Forbes Espanya, i de Pablo Isla, Global Senior Advisor de Cinven, que s'ha encarregat de pronunciar la laudatio , segons han informat fonts de CaixaBank en un comunicat.

L'acte, que ha tingut lloc a l'Hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid, ha comptat amb la presència d'Isidro Fainé, president de la Fundació "la Caixa" i de CriteriaCaixa, i de José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank.

A la cerimònia de lliurament també hi ha assistit una representació de membres del Consell d'Administració de CaixaBank i tot l'equip directiu que forma part del Comitè de Direcció de l'entitat financera. L'acte ha comptat igualment amb l'assistència de directius d'algunes de les empreses i organitzacions empresarials principals del país.

En la intervenció, el conseller delegat de CaixaBank ha destacat que "aquest guardó representa un reconeixement a l'esforç de tot l'equip de persones que formen part de CaixaBank, des dels consellers, membres del comitè de direcció i altres directius del banc fins a la totalitat de la plantilla", i ha afegit que recull el premi "amb una enorme satisfacció i agraïment en nom de tots ells".

10 anys com a primer executiu de CaixaBank

El juny del 2024, Gonzalo Gortázar complirà una dècada com a conseller delegat de CaixaBank. "En aquests deu anys, veig que el grup ha canviat moltíssim en una triple dimensió", ha afirmat Gortázar, que ha donat la visió de la transformació viscuda per l'entitat en aquest període.

En primer lloc, el CEO de CaixaBank ha apuntat l'evolució a nivell financer: "Hem millorat l'estructura del balanç; hem doblat la nostra solvència i també augmentat fortament la liquiditat", ha assegurat.

El segon aspecte que ha destacat Gonzalo Gortázar és l'estratègic, on ha destacat el lideratge clar de l'entitat en el sector financer a Espanya: “A CaixaBank ens hem convertit en líders del mercat espanyol, amb una quota de mercat al voltant del 25% , un percentatge molt per sobre dels nostres competidors immediats”.

Igualment, el conseller delegat ha enumerat algunes de les innovacions més significatives posades en marxa al llarg dels deu darrers anys: “Hem modificat la nostra manera de fer banca, la fesomia de la xarxa i la manera com ens comuniquem amb els clients, i hem anat transformant les nostres oficines progressivament, per donar més valor afegit i millor servei”.

En aquest sentit, Gortázar també ha subratllat l'actuació de l'entitat a favor de la inclusió financera en zones rurals i del servei a la gent gran: “Estem fermament compromesos en aquest sentit. Primer, amb la nostra proximitat física. Moltes persones grans no són capaços d'accedir a les eines digitals i, per ajudar-los, volem ser a prop, actualment tenim presència en una mica més de 2.200 municipis a Espanya i estem incrementant els nostres ofimòbils a petites poblacions sense serveis bancaris. tancar cap sucursal allà on siguem l'únic banc. També hem especialitzat 1.600 gestors amb formació específica en atenció al col·lectiu sènior".

Com a tercer pilar, Gonzalo Gortázar ha assenyalat com l'evolució al llarg de l'última dècada no ha alterat l'essència que defineix CaixaBank: “En això sí que destacaria que no hem canviat aquests últims deu anys; hem mantingut els mateixos valors de compromís social, qualitat i confiança, i aquesta vinculació amb una missió que va molt més enllà de ser un gran banc, especialment a través de la participació accionarial de la Fundació "la Caixa" i dels nostres programes de voluntariat, per continuar retornant a la societat gran part dels fruits de la nostra activitat”.

"Em reconforta pensar que, malgrat tots els canvis del grup –i dels molts que queden per fer-, hem sabut mantenir la nostra essència", ha conclòs el CEO de CaixaBank.

Una vida al sector financer

Gonzalo Gortázar ha desenvolupat tota la seva carrera professional a l'àmbit financer. És llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.

Després d'exercir diverses responsabilitats a Morgan Stanley a Londres i Madrid del 1993 al 2009, es va incorporar a Criteria CaixaCorp com a Conseller Director General. Gortázar va ocupar el càrrec fins al juny del 2011, quan va passar a CaixaBank com a director general de Finances fins al seu nomenament com a conseller delegat de l'entitat el juny del 2014.

També ha estat president de VidaCaixa, vicepresident primer de Repsol i conseller de Grup Financer Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba. Actualment també és president de CaixaBank Payments & Consumer i conseller de Banco BPI.