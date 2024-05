Gortázar demana que la regulació de la IA no suposi un desavantatge per als bancs

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha defensat que "s'ha d'evitar que la regulació posi els bancs en situació de desavantatge competitiu davant de competidors no regulats" en matèria d'Intel·ligència Artificial (IA).

En un article que ha publicat aquest dimecres 29 de maig al diari especialitzat en economia Expansión , ha convingut que, "en males mans, obre les portes a noves formes de frau", si bé ha assegurat que la IA és una ajuda fonamental en matèria de ciberseguretat.

Gortázar ha cridat a "aprofitar tot el potencial" de la intel·ligència artificial, que al seu parer suposa un canvi de paradigma: d'una banda, ha defensat que és una oportunitat per impulsar la productivitat i, de l'altra, per oferir més valor al client.

Ha sostingut que l'aposta per la intel·ligència artificial requereix "grans inversions" en tecnologia i esforços en innovació, noves maneres de treballar i capital humà especialitzat.

El conseller delegat de CaixaBank ha detallat que "abasta múltiples àrees", entre les quals ha enumerat la comunicació i l'atenció als clients, la gestió del risc de crèdit, la prevenció del frau, la predicció de variables econòmiques i financeres i la gestió de carteres.

La regulació entrarà en vigor el maig de l'any que ve

Aquesta regulació, que molts àmbits han demanat per proliferar l'ús de diverses eines d'aquesta IA, està en marxa... però encara trigarà un temps a ser una realitat.

Tot i que la Llei Europea d'IA és el primer marc jurídic sobre aquesta eina que hi ha al món, s'aplicaran un any després de la seva entrada en vigor, el maig del 2025, i les obligacions per als sistemes d'alt risc en tres anys.

La llei es va aprovar amb 523 vots a favor, 46 en contra i 49 abstencions. "Tenim la primera regulació del món que marca un camí clar per a un desenvolupament segur i centrat en l'ésser humà de la IA. Ara tenim un text que reflecteix les prioritats del Parlament", va dir després de l'aprovació el legislador italià Brando Benifei, que no va dubtar a qualificar el dia que va donar llum verda com a "jornada per a la història".