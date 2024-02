El Govern aprova els avals ICO del 20% per comprar un habitatge

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'acord de la línia d'avals de 2.500 milions d'euros a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per accedir a l'entrada de la compra del primer habitatge per a joves i famílies amb menors a càrrec.

"És un conveni amb l'ICO que tancarem després d'aquest acord del Consell de Ministres al qual s'hauran d'adherir després les entitats financeres amb què ja hem mantingut converses", ha indicat la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durant la roda de premsa del Consell de Ministres.

Així, ha detallat que és una línia d'avals adreçada principalment a joves de no més de 35 anys i famílies amb menors a càrrec seu i amb ingressos que siguin de 4,5 vegades l'IPREM, és a dir, amb rendes de fins a 37.800 euros bruts a l'any, que s'ampliarà en el cas que sigui una parella o tinguin menors a càrrec seu.

Per accedir-hi, la titular d'Habitatge ha indicat que caldrà ser una persona física, major de 18 anys i tenir residència legal a Espanya de manera acreditada i ininterrompuda durant els dos anys anteriors a la sol·licitud del préstec.

A més a més, no es podrà tenir un patrimoni superior als 100.000 euros.

D'aquesta manera, el Govern avalarà el 20% de l'entrada inicial d'un habitatge sempre que el sol·licitant compleixi tots els requisits. Rodríguez estima que s'arribarà almenys a unes 50.000 famílies i joves.

"L'objectiu últim que té el Ministeri és que per accedir a un habitatge digne cap espanyol hagi de dedicar més del 30% dels ingressos", ha recalcat.

Avals de fins al 25% per a habitatges eficients i termini de 10 anys

La línia d'avals ICO, per tant, cobrirà fins al 20% de l'import del crèdit, llevat que l'habitatge adquirit disposi d'una qualificació energètica D o superior, i en aquest cas es podrà avalar fins al 25% d'aquest import.

El termini de l‟aval atorgat pel Ministeri d‟Habitatge al‟entitat financera i gestionat per l‟ICO serà d‟un màxim de 10 anys des que es formalitzi l‟operació, amb independència de l‟amortització del préstec.

Es podrà destinar al lloguer per condicions sobrevingudes

Durant aquest termini, l'habitatge haurà de ser la residència habitual de la persona avalada i el seu arrendament estarà limitat al fet que concorrin circumstàncies que exigeixin el canvi d'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral o obtenció d'una ocupació més avantatjosa, entre altres anàlogues.

Així mateix, la titular d'Habitatge ha indicat que el termini per formalitzar els préstecs que s'acullin a aquesta línia està previst fins al 31 de desembre del 2025, tot i que Rodríguez ha indicat que es valorarà l'expectativa i la demanda d'aquest instrument, per la qual cosa podrà prorrogar dos anys més addicionals.

Respecte d'això, la ministra ha recalcat que les entitats financeres s'hauran d'adherir a aquesta línia d'avals amb l'ICO, tot i que ha indicat que si no ho volen fer, no ho faran, però el Govern confia que la majoria sí que se sumarà a l'acord.

Així mateix, ha demanat a les entitats privades ser també "aliades en les polítiques d'habitatge", per la qual cosa ha indicat que el finançament és fonamental i cal la col·laboració publicoprivada.

Preus limitats en funció del territori

A més, sestablirà un límit màxim de preu de venda o taxació de lhabitatge, que podrà fixar-se en funció de làmbit territorial, podent ser modificat per acord de la comissió de seguiment que es crearà a aquest efecte.

Amb totes dues mesures, la titular d'Habitatge ha indicat que s'aconseguirà descongestionar l'accés a l'habitatge en un doble vessant: abordant el lloguer en mercats tensionats, ja que es trauran persones del mercat del lloguer i es deixarà que altres puguin adquirir aquest habitatge , i també ajudarà les zones rurals a través de l'autopromoció d'habitatge en aquests entorns i la posterior fixació de la població al medi rural.

Altres requisits i excepcions

En cas que l'habitatge sigui adquirit per dues persones, el límit d'ingressos s'elevarà al doble el màxim acordat per a un sol·licitant, que és de 37.800 euros bruts anuals, és a dir, els ingressos dels dos adquirients no podran superar en conjunt , la suma del límit establert per a cadascun.

En aquest punt, la mesura compta amb factors de millora en funció del nombre de fills i de si la família és monoparental.

Així, aquest límit s'incrementarà en 0,3 vegades l'IPREM (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec i, a més, en el cas de família monoparental el límit es podrà incrementar un 70% addicional.

Així mateix, des del Ministeri d'Habitatge han indicat que no es poden acollir a aquesta línia d'avals els que ja siguin propietaris d'un altre habitatge amb anterioritat, independentment de la forma d'adquisició d'aquest.

Excepcions encara que ja es tingui un habitatge en propietat

Això no obstant, amb excepció a l'anterior, sí que es podran acollir els que complint els requisits concorrin en algunes d'aquestes circumstàncies: quan el dret de propietat recaigui sobre una part alíquota de l'habitatge i aquest s'hagi obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament o per a aquelles persones que, sent titulars d'un habitatge, acreditin la seva no disponibilitat per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge sigui inaccessible per raó de discapacitat del titular o de les persones que formin part de la unitat de convivència.

L'aval es podrà mantenir dins dels límits establerts al conveni sempre que sigui l'habitatge habitual del beneficiari, amb l'excepció de les circumstàncies esmentades anteriorment que puguin exigir el canvi d'habitatge.

Més mesures per destensionar el mercat

D'altra banda, Rodríguez ha indicat també que, durant les properes setmanes, està previst portar al Consell de Ministres per a l'aprovació l'addenda de 4.000 milions d'euros de préstecs del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) perquè promotors privats i públics puguin construir 40.000 vivendes a preu assequible i els 2.000 milions d'avals en crèdit ICO.

Alhora, ha indicat que l'índex per determinar les zones tensionades estarà llest per al febrer i que s'"inspirarà" a l'índex que va estar en vigor a Catalunya abans que la llei fos recorreguda al Tribunal Constitucional.