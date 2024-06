El Govern de Bolívia frena l'intent de cop d'Estat

per Redacció CatalunyaPress

El Govern de Bolívia només ha sufocat tres hores després l'intent de cop d'Estat encapçalat pel general Juan José Zúñiga, que juntament amb unitats de l'Exèrcit havia pres la plaça de Murillo de La Paz, centre del poder polític del país, un incident que s'ha saldat amb almenys nou ferits.

Zúñiga, que ha assegurat que nomenaria un nou gabinet i alliberaria tots els "presos polítics", finalment ha regit en el seu esforç després de confrontar amb el mateix president Arce a les portes de la seu del Govern, que li ha ordenat replegar-se.

La retirada s'ha produït després que el president Luis Arce prengués possessió del nou comandament de les Forces Armades i nomenés el nou comandant de l'Exèrcit, José Sánchez, i Arce ha agraït el suport de la població, que s'ha traslladat a les immediats de la plaça Murillo, com a la comunitat internacional, segons ha publicat l'agència de notícies boliviana ABI.

"Farem respectar la democràcia guanyada amb el vot del poble bolivià a les urnes. Saludem el poble bolivià que anoticiat d'aquests esdeveniment està envoltant la plaça Murillo, i els organismes internacionals que han retret aquests actes, i els països amics que s'han pronunciat a favor de la democràcia", ha afirmat Arce, que prèviament havia demanat una mobilització popular contra el motí.

ZÚÑIGA ÉS DETINGUT I ASSENYALA A ARCE DE LA INTENTONA

Les autoritats ja han aconseguit detenir tant el general com l'ex vicealmirall Juan Arnez Salvador, que està acusat dels delictes de terrorisme i d'alçament armat contra la seguretat i la sobirania de l'Estat, segons el diari 'El Deber'. Després, Zúñiga ha declarat que Arce li havia demanat treure "els blindats" per "aixecar" la popularitat del mandatari bolivià, que li hauria confessat que la "situació està molt fotuda".

"El president em va dir la situació està molt fotuda, molt crítica. Cal preparar alguna cosa per aixecar la meva popularitat. ¿Treguem els blindats?", ha manifestat el militar, que va respondre de manera afirmativa a la suposada pregunta del president. Poc abans, el viceministre de Règim Interior, Jhonny Aguilera, ha expressat que detindrien Zúñiga per intentar "subvertir l'ordre constitucional", una conducta que ha titllat d'"intolerable" i que no "permetran".

Aguilera ha explicat que els dos arrestats no han estat els únics a "planificar i conspirar", i que es duran a terme més investigacions contra altres persones per alçament armat, atemptats contra el president o destrucció de béns públics i privats.

Per part seva, el ministre de Govern, Eduardo del Castillo, ha informat que "l'objectiu del senyor Zúñiga era agafar la regna d'aquest país" i que pretenia "convertir-se en un govern de facto, canviar el gabinet de ministres i desconèixer la voluntat del poble com ho han fet altres en el passat”.

Alhora, ha assenyalat que es tracta d'un "intent de cop real" i no d'un "simulacre" pel fet que ha provocat almenys nou ferits i danys en nombroses propietats.

LA FISCALIA INICIA UNA INVESTIGACIÓ CONTRA ZUNYGA I ALTRES MILITARS

La Fiscalia General de Bolívia ja ha anunciat l'obertura d'una investigació tant contra Zúñiga com contra tots els militars partícips de l'intent. "Davant els darrers esdeveniments suscitats a la ciutat de la Pau, seu de Govern (...), considerant el ferm compromís del Ministeri Públic amb els principis que sostenen l'Estat democràtic de dret (...) va disposar l'inici de totes les accions legals que corresponguin per a l'inici de la investigació penal en contra del general Juan José Zúñiga i tots els altres partícips en els fets suscitats i que es constitueixen en il·lícits penals", diu un comunicat de la Fiscalia.

D'aquesta manera, ha reiterat el compromís amb la defensa de la "legalitat" i dels "interessos generals de la societat" per preservar el sistema democràtic.

Per part seva, l'expresident Evo Morales ha agraït "totes les expressions de solidaritat i suport" tant per part dels líders polítics nacionals com de tot el món a la democràcia boliviana.

"Agraïm totes les expressions de solidaritat i suport a la democràcia boliviana expressades per presidents, líders polítics i socials del món. Estem convençuts que la democràcia és l'única via per resoldre qualsevol diferència i que cal respectar la institucionalitat i l'Estat de dret . Reiterem l'anomenat que perquè tots els involucrats en aquest motí siguin detinguts i jutjats", ha expressat al seu compte de la xarxa social X.

Alhora, ha desconvocat les mobilitzacions que prèviament havien demanat tant ell com el mateix Arce a la plaça Murillo per protestar contra la presència "irregular" dels militars als carrers de la Paz.

En els primers compassos del motí, Zúñiga ha justificat la seva acció per evitar que Morales pogués presentar-se a les eleccions, i havia arribat a assegurar que "aviat" es formaria un nou gabinet.

"Des de fa molts anys una elit s'ha fet càrrec del país destrossant la pàtria. Les Forces Armades pretenen reestructurar la democràcia", havia insistit el general, que ha afirmat que alliberarien tots "presos polítics", entre els quals ha citat Jeanine Áñez --l'opositora Jeanine Áñez, que el novembre del 2019 es va autoproclamar presidenta-- ia Luis Fernando Camacho.