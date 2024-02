El Govern central crearà una empresa que mobilitzarà 20.000 milions en tecnologia

El Govern crearà una empresa pública, la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), que mobilitzarà 20.000 milions d'euros i que integraria la participació del 10% que preveu prendre a través de SEPI a Telefónica.

Així ho ha anunciat aquest dilluns el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, que ha visitat el Pavelló d'Espanya del Mobile World Congress (MWC) a la Fira de Barcelona Gran Via.

Escrivà ha anunciat que presentarà el projecte de creació de la SETT al Consell de Ministres perquè pugui entrar en funcionament en dos o tres mesos, i, preguntat per si aquest gran ecosistema digital integraria Telefónica, ha respost: "Té sentit encaixar-la" .

"Una revolució industrial en tota regla"

La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), dependent del Ministeri d'Hisenda, ultima el contracte d'intermediació borsària per a l'entrada del Govern a Telefónica a través de l'adquisició de fins a un 10% de les accions de la companyia, un procés en què s'està sondejant tant entitats financeres nacionals com estrangeres.

El ministre ha emmarcat la creació del SETT en la necessitat d'adaptar-se a "una revolució industrial en tota regla" que impactarà en sectors fins ara aïllats de la tecnologia, cosa que obliga, segons les seves paraules, que Espanya tingui capacitat de decisió.

La nova societat pública tindrà com a objectiu assolir una sobirania tecnològica estratègica, l'impuls del creixement i la productivitat, la transformació del sector públic, l'anàlisi de tendències i la col·laboració publicoprivada.

"Desenvolupar un ecosistema industrial"

Per això, la SETT implementarà la integració de SEMys-Perte Chip "per desenvolupar un ecosistema industrial a tota la cadena de valor de semiconductors", donarà suport a les empreses amb projectes tecnològics innovadors amb el Fons Next Tec, així com al sector audiovisual amb el Fons Spain Audiovisual Hub.

"La suma d'aquests tres àmbits suposa la mobilització inicial de 20.000 milions d'euros, que es materialitzarà en inversions en tots aquests àmbits. Això requereix equips especialitzats i com a país hem de tenir una presència molt potent", ha assegurat Escrivá.

Segons el màxim responsable del sector digital del Govern, el SETT suposa "un pas més en l'ambiciós procés de transformació tecnològica que està protagonitzant Espanya", cosa que permetrà crear sinergies entre les diferents iniciatives en els àmbits tecnològics d'avantguarda, actuar com a interlocutor únic amb els agents nacionals i internacionals, públics i privats, i aprofitar millor els avantatges competitius del país.