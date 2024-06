El Govern central posa remei a l'alt preu de l'oli d'oliva: aquesta serà la solució

per Redacció CatalunyaPress

El Govern aprovarà al Consell de Ministres de dimarts que ve la rebaixa de l'IVA de l'oli d'oliva al 0% a partir de l'1 de juliol, segons han informat fonts del Ministeri d'Hisenda.

L'Executiu ja va rebaixar l'oli d'oliva del 10% al 5% el 2023, una mitjana que ara s'intensifica per deixar l'IVA al 0%. A més, Hisenda ha decidit que, de manera permanent, l'oli d'oliva passi a formar part del grup de productes de primera necessitat com ara el pa, els ous, les verdures i les fruites.

D'aquesta manera, l'oli d'oliva formarà part de manera estructural dels béns i serveis que apliquen un IVA superreduït, del 4% en condicions normals, en lloc de situar-se al grup de béns que aplica l'IVA reduït, del 10% en condicions normals.

Segons les fonts d'Hisenda consultades, aquesta mesura té com a objectiu protegir i incentivar el consum de l'oli d'oliva, el preu del qual s'ha encarit recentment com a resultat de la sequera, entre altres motius.

De fet, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) procedents de l'IPC, l'oli d'oliva era a l'abril un 68,1% més car que un any abans, i acumula un repunt del 204,8% des del gener del 2021, cosa que significa que el seu cost s'ha triplicat en els darrers tres anys.

El PSOE i Sumar van formalitzar el mes de març passat al Congrés la baixada de l'IVA dels olis d'oliva i de llavors al 0%, tal com els socialistes van acordar amb Junts a canvi del suport a diversos decrets.

Els partits del Govern de coalició van registrar aquesta mesura com a esmena al projecte de llei derivat del decret anticrisi convalidat en un Ple de gener i que es va aprovar tramitar com a projecte per introduir-hi possibles canvis.

Tot i que l'acord original es va assolir entre PSOE i Junts, els socis del Govern de coalició van ser els que van signar l'esmena.

L'IVA de l'oli d'oliva ja estava rebaixat al 5% amb el decret original, igual que les pastes alimentàries, però finalment el Govern ha deixat la taxa al 0%, com en el cas del pa, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites i verdures.