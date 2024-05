El Govern central, contra l'OPA hostil al Sabadell: ''Causa efectes lesius al sector''

El Govern ha manifestat el seu rebuig a l'oferta pública d'adquisició (OPA) de caràcter hostil llançada per BBVA sobre el 100% del Banc Sabadell "tant a la forma com al fons", segons han indicat a Europa Press fonts del Ministeri d'Economia , Comerç i Empresa. L'OPA ha estat anunciada aquest dijous 9 de maig a primera hora del matí per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Les mateixes fonts han advertit que aquesta operació introdueix "efectes lesius potencials" al sistema financer espanyol, ja que suposaria un increment en el nivell de concentració "que podria tenir impacte negatiu en l'ocupació i en la prestació de serveis financers".

"Un nivell excessiu de concentració introduiria un risc potencial addicional a l'estabilitat financera, com va indicar ahir el governador del Banc d'Espanya", assenyalen les fonts d'Economia.

Així mateix, el Govern entén que l'operació afectaria també la cohesió territorial per la presència d'aquestes entitats financeres al territori.

"Espanya té actualment un sistema financer fort i solvent. El nostre deure és vetllar per mantenir un sistema financer sòlid, que segueixi contribuint al creixement de la nostra economia ia l'agenda d'inclusió financera i protecció dels clients", assenyalen des del ministeri que actualment dirigeix Carlos Cos.

Tres dies després de rebutjar l'oferta de compra

Aquest fet ha arribat tres dies més tard que el Sabadell rebutgés l'oferta que BBVA havia formulat la setmana passada per fusionar les dues entitats. Aleshores, l'entitat bancària catalana va considerar que "generarà més valor en solitari".

El consell d'administració va considerar que l'oferta de BBVA "infravalora significativament" el projecte de Sabadell i les seves perspectives de creixement com a entitat independent.

A més, han dit que la caiguda "significativa" i la volatilitat en el preu de l'acció de BBVA els dies anteriors generaria una "incertesa addicional" sobre el valor de la proposta.

Després d'analitzar "en detall" la proposta, el consell, al qual havien acudit també representants de Goldman Sachs i Morgan Stanley com a assessors financers i Uría Menéndez Advocats com a assessor jurídic, va concloure que l'oferta de BBVA "no satisfà" l'interès de Sabadell i dels seus accionistes i, per tant, ha rebutjat la proposta del banc basc.