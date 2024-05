El Govern central dona llum verda perquè es compagini l'atur i la feina: Com funciona?

El Govern ha anunciat un acord viable per reformar els subsidis a la desocupació. Aquests ajuts beneficien aquells que han esgotat la seva prestació per desocupació i milloren les quanties, simplifiquen tràmits i amplien els beneficiaris.

A més a més, introdueixen una novetat important: permetre la compatibilitat entre l'atur contributiu i els subsidis amb l'ocupació.

El Ministeri de Treball va proposar que es pugui treballar a jornada completa i cobrar l'atur, un canvi significatiu respecte de la normativa actual que només permet això en feines a jornada parcial.

Tot i això, aquesta mesura té limitacions, aplicant-se només a sous menors a 1.350 euros al mes, amb una durada màxima de sis mesos i prevista per a l'any que ve. L'objectiu és incentivar la inserció laboral mantenint part de la prestació per desocupació.

Aquest complement salarial, destinat a donar suport a l'ocupació, s'aplicarà una vegada l'aturat hagi esgotat 12 mesos de prestació contributiva.

Només a partir del tretzè mes d'atur es podrà optar per cobrar el complement, cosa que implica que només els que hagin treballat prèviament més de tres anys i mig podran fer-ho. De fet, d'acord amb l'article 269 de la Llei General de la Seguretat Social, per tenir dret a una prestació per més de 360 dies (un any), cal haver cotitzat almenys 1.260 dies, és a dir, tres anys i sis mesos.

La quantia del complement serà similar al subsidi per desocupació, pujant a 480 euros al mes els primers tres mesos i reduint-se progressivament en els trimestres següents.

Aquesta mesura entrarà en vigor plenament el proper any, aplicant-se a les prestacions reconegudes a partir de l'1 d'abril del 2025.

Tot i que el text de la reforma encara no està completament tancat, s'espera que passi pel Consell de Ministres mitjançant un reial decret llei per complir els terminis acordats amb la UE.

Tot i això, persisteixen dubtes entre els sindicats, especialment al voltant del dret d'opció, que consideren crucial per als treballadors que tornen a quedar aturats després d'una feina de llarga durada.

Declaracions de la UGT

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha tornat a assegurar que la reforma del subsidi de l'atur també beneficia les empreses, i no només els treballadors, malgrat la negativa de les organitzacions empresarials a subscriure l'acord aquest dimecres juntament amb els sindicats i el Govern.

En declaracions a '24 Hores' de RNE, Álvarez ha explicat que aquesta reforma parteix del principi que les persones que estan a la desocupació han de rebre orientació i formació laboral perquè així tinguin la possibilitat d'entrar a treballar "en un d'aquests múltiples llocs de treball que els empresaris diuen que no es cobreixen" a Espanya.

Així mateix, davant de les crítiques de la patronal, que ha titllat aquest acord d'"electoralista", el secretari general d'UGT ha lamentat la seva "mania" que cada vegada que hi ha eleccions a Espanya no es pot fer res.

"A Espanya hi ha eleccions cada poc, tenim 17 comunitats autònomes que decideixen quan convoquen la cita amb les urnes", ha recordat.

UGT espera ara que aquesta reforma aconsegueixi la llum verda del Congrés per convertir-la en llei, un pas imprescindible perquè Espanya aconsegueixi el quart desemborsament dels fons europeus Next Generation.

"Sincerament crec que això és un acord que finalment la suma i la resta sortiran favorables per a l'Estat. No es podia esperar més, perquè podem perdre els 800 milions dels fons Next Generation", ha manifestat Álvarez.