Espanya imposa sancions milionàries a quatre aerolínies per pràctiques abusives

El Govern ha imposat una sanció de 150 milions d'euros a les aerolínies Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea per pràctiques abusives que afecten els passatgers, segons es va informar el divendres 31 de maig del 2024. Aquesta decisió busca posar fi a diverses infraccions que han perjudicat milers de viatgers, destacant la importància de la transparència i el tracte just al sector aeri.

Una de les pràctiques més criticades i ara sancionades és el cobrament per portar equipatge de mà a bord. Aquesta mesura, considerada abusiva, és prohibida per la Llei de Navegació Aèria. L'equipatge de mà és un element indispensable per als passatgers i no hauria d'estar subjecte a càrrecs addicionals.

Una altra infracció destacada és el cobrament per la selecció de seient, especialment quan es viatja amb persones dependents. Aquesta pràctica perjudica les persones vulnerables, obligant-les a pagar un extra per garantir que viatgen al costat dels seus acompanyants, cosa que genera una situació de desemparament injustificable.

La manca de transparència en la informació contractual ha estat una constant a les aerolínies sancionades. El preu mostrat inicialment durant la compra de bitllets sovint augmenta a causa de diversos càrrecs addicionals, cosa que dificulta la comparabilitat d'ofertes i confon els consumidors.

La prohibició del pagament en metàl·lic en la compra de bitllets a aeroports és una altra de les infraccions assenyalades. Per exemple, Ryanair cobrava 20 euros per imprimir el bitllet en paper, una pràctica que ha estat especialment criticada per la manca de justificació i transparència.

La reacció de l'Associació de Línies Aèries (ALA) ha estat contundent. Segons Javier Gándara, president d'ALA, la multa és desproporcionada i no hi haurà canvis a la política comercial de les aerolínies afectades. Aquest comentari reflecteix la resistència de les companyies aèries a modificar les pràctiques comercials, malgrat les sancions imposades.

La sanció imposada pel Govern promet beneficiar els viatgers de diverses maneres. L'eliminació de càrrecs per l'equipatge de mà assegurarà que els passatgers no hagin de pagar per portar les pertinences essencials a bord. A més, s'espera una transparència més gran en el procés de compra de bitllets, permetent una comparabilitat més justa de les ofertes disponibles.

Les companyies aèries encara poden exigir la facturació d'una maleta de mà només si la cabina està massa carregada, però sense cobrar per això. Així mateix, han de tornar qualsevol import cobrat injustificadament si s'obliga els passatgers a facturar l'equipatge de mà sense una justificació vàlida.

S'espera que aquesta sanció tingui un impacte significatiu a les pràctiques comercials de les aerolínies, fomentant un tracte més just i transparent cap als viatgers. Tot i això, el debat ètic sobre les polítiques comercials de les aerolínies continua obert, amb algunes companyies optant per carregar costos il·legals i qüestionables en detriment de l'experiència del client.