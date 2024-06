El Govern d'Israel assegura que Sánchez 'és com Hugo Chávez a Veneçuela'

El ministre israelià d'Afers de la Diàspora i combat contra l'Antisemitisme, Amichai Chikli, ha reiterat una vegada més els seus atacs al president del Govern, Pedro Sánchez, a qui en aquesta ocasió ha catalogat com un "accident" per a Espanya, tot i que ha exalçat el resultat de les eleccions europees com una evidència que hi ha "canvis positius" i que en el futur altres alternatives polítiques puguin agafar les regnes de l'Executiu espanyol.

Interrogat sobre la situació de les relacions entre Israel i Espanya, trencades a causa de la postura de Madrid sobre el conflicte al Pròxim Orient i el reconeixement de l'Estat palestí, el ministre Chikli ha assegurat que "el comunista Sánchez" és, "com Lula" - -en al·lusió al president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva-- "un accident" que "sense ajuda, no es recuperarà".

"Ara (Sánchez) és el Govern, però som pacients", ha afegit Chikli durant una trobada amb periodistes organitzada per l'Europe Israel Press Association (EIPA) a la seu del Ministeri d'Afers Estrangers israelià a Jerusalem. "Podem expressar la nostra opinió sincera sobre Sánchez", ha defensat el ministre, que altres vegades ha estat encara més contundent i ha acusat el president espanyol de donar suport al Moviment de Resistència Islàmica (Hamás)

En la comparació de Sánchez amb altres líders internacionals, Chikli ha assegurat que el dirigent socialista és "com Hugo Chávez a Veneçuela", "aquest tipus de líders que realment són una broma". Així, el de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Escoltes Isabel Ayuso (...) que també està extremadament connectada amb la realitat, i reconeix l'amenaça que ve de Hamàs i la desastrosa política de l'Autoritat Palestina, però això no vol dir que estiguin en contra de l'Estat palestí", ha apuntat .

En aquesta línia, Chikli ha carregat també contra la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, per unes declaracions en què va repetir l'eslògan propalestí "Des del riu fins al mar, Palestina vencerà". "L'última que ho va dir, va deixar la seva feina ¿oi?", ha preguntat el ministre israelià, que en ser informat que la dimissió de Díaz es va circumscriure tan sols al seu lloc a l'executiva del partit ha respost amb un irònic: " Gairebé, vam estar a prop.

Les relacions entre Espanya i Israel han anat a pitjor al llarg dels últims mesos des dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre --en què van morir gairebé 1.200 persones i 240 més van ser segrestades-- i la cruenta resposta militar israeliana posterior en la Franja de Gaza, que avui ja es cobra la vida de més de 37.700 palestins --la majoria dones i nens-- i deixa més de 87.000 ferits.

El diàleg entre els dos països va acabar trencant-se quan Espanya, juntament amb Irlanda i Eslovènia, va decidir reconèixer l'Estat de Palestina a finals del mes de maig passat. Aquella decisió va ser catalogada per les autoritats d'Israel, inclòs el ministre Chikli o el seu parell al capdavant d'Exteriors, Israel Katz, com un gest a favor de Hamàs.

De fet, tant Chikli com Katz no han intentat amagar les simpaties per altres forces polítiques del panorama espanyol, com el PP o Vox.

D'altra banda, el ministre Chikli ha abordat la situació política també a altres països de l'Europa occidental, amb un èmfasi especial a França, on l'extrema dreta de Marine Le Pen aspira a guanyar les eleccions legislatives de diumenge; ia Regne Unit, on es necessita "un miracle" perquè els "proislamistes" del Partit Laborista no guanyi.

"Generalment sóc optimista amb Europa, però hi ha alguns llocs que crec que estan en una situació molt dolenta. Crec que pitjor és al Regne Unit (...) veiem que els laboristes guanyaran. Es necessita un miracle perquè els conservadors o (el partit) Reforma guanyin”, ha relatat un Chikli que acusa el Partit Laborista de ser “una aliança” de “proislamistes” i “comunistes”.

Així mateix, el dirigent israelià ha mostrat la seva "preocupació" per la situació als carrers del Regne Unit, on s'han vist multitudinàries manifestacions a favor de la causa palestina i fins i tot el Big Ben "amb l'eslògan: del riu al mar". "Hi ha un gran problema, una gran amenaça per al futur del Regne Unit", ha lamentat.

Per contra, el ministre de la Diàspora ha celebrat la situació a França, on la situació "és millor" per als interessos israelians de la mà d'una Le Pen a qui ha agraït trencar relacions amb l'extrema dreta d'Alternativa per a Alemanya ( afD) a l'Eurocambra després d'unes polèmiques declaracions del seu candidat en contra de titllar de criminals tots aquells que van vestir l'uniforme de les SS nazis.

"Estem molt feliços que Marine Le Pen decidís frenar les relacions amb aquest partit", ha dit un Chikli que, malgrat reconèixer el nazi passat dels fundadors d'Agrupació Nacional, considera que tothom "pot canviar el seu camí".

En aquest sentit, Chikli s'ha mostrat optimista amb la resposta de la societat francesa tant a les enquestes, on Agrupació Nacional aspira a la victòria, com als mateixos carrers amb manifestacions proisraelianes i en contra d'actes violents en territori francès "inspirats per Hamàs ".