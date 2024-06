El Govern central prorrogarà la rebaixa de l'IVA dels aliments

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que la seva intenció és prorrogar la rebaixa de l'IVA a alguns aliments que finalitza el 30 de juny que ve perquè els seus preus segueixen sent "alts". "Ho volem fer, aquesta és la voluntat", ha dit Sánchez en una entrevista a TVE.

El president ha assenyalat que plantejarà aquesta pròrroga al Congrés dels Diputats, on té minoria parlamentària, per tal que tiri endavant malgrat l'"enorme" esforç, però "necessari", que suposa per a les arques públiques. "L'evolució dels preus dels aliments encara continua sent alta i per tant, hem de fer aquest esforç, que és un esforç enorme per a les arques públiques. Penso sobretot a la vicepresidenta d'Hisenda, però crec que és un esforç necessari per a les nostres llars", ha apuntat el president.

El Govern va prorrogar el mes de desembre passat fins al 30 de juny d'aquest any l'IVA del 0% per a determinats aliments bàsics, com la llet, el pa, els ous i el formatge, i les fruites, llegums, tubercles, cereals i verdures que tinguen la condició de productes naturals, així com l'oli d'oliva.

Així mateix, també es va prorrogar la rebaixa de l'IVA del 10% al 5% de la pasta. La decisió de prorrogar aquesta rebaixa contrasta amb el que el Govern va transmetre a Brussel·les el 30 d'abril passat al document d'actualització de les previsions macroeconòmiques i fiscals per als anys 2024 i 2025, en què contemplava que el 30 de juny d'aquest any revertiria la rebaixa de l'IVA als aliments.

Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de l'IPC corresponent al mes d'abril (matí es coneixeran les de maig), el preu dels aliments i begudes no alcohòliques va ampliar a l'abril el seu avenç interanual al 4,7%, quatre dècimes més que al març, degut, majoritàriament, a la pujada dels preus de les fruites i dels llegums i hortalisses.

Entre l'abril del 2023 i el mateix mes del 2024, el que més ha pujat de preu és l'oli d'oliva (+68,1%), que acumula un repunt del 204,8% des del gener del 2021, cosa que significa que el seu cost s'ha triplicat en els darrers tres anys. A l'abril també van destacar les pujades interanuals dels preus dels sucs de fruites i vegetals (+17,3%) i de les fruites (+17,1%).

En termes mensuals (abril sobre març), l'IPC va augmentar un 0,7% després de pujar els preus del vestit i el calçat per la nova temporada primavera-estiu (+7,1%), dels serveis d'allotjament i dels aliments a "gairebé tots els seus components", destacant les fruites, llegums i hortalisses, carns i peix i marisc. L'oli d'oliva es va encarir un 1,5% a l'abril respecte del mes anterior.

"Serem l'economia europea que més creixi"

Durant la seva entrevista, concedida al programa 'L'Hora de la 1', Sánchez també s'ha referit a les noves previsions del Banc d'Espanya per a l'economia espanyola. La institució ha elevat quatre dècimes, fins al 2,3%, el creixement econòmic per a aquest any, "per sobre de les previsions del Govern d'Espanya i coherent amb el que també ha dit el Fons Monetari Internacional", ha apuntat el president.

"Serem l'economia europea que més creixi durant els propers anys en aquest context geopolític tan complex, i un element addicional que em sembla molt rellevant, vinculat amb la pujada del salari mínim interprofessional i també la reforma laboral, és que hem recuperat el nivell d'ingressos de les llars reals prèvies a la pandèmia, i ho hem fet a un ritme, a més, superior a economies tan importants com l'alemanya i com la italiana", ha destacat el cap de l'Executiu.

Per Sánchez, s'està demostrant que aquesta política econòmica progressista és "definitivament molt més justa i més defensora de l'interès de la majoria social que no pas la resposta neoliberal que es va donar a la crisi financera". El cap de l'Executiu ha confirmat a més que el Govern presentarà els seus Pressupostos per al 2025 i treballarà perquè "tirin endavant".

Diverses receptes per al problema de l'habitatge

Preguntat pel problema de l'habitatge i quines mesures s'haurien de prendre, Sánchez ha assenyalat que "no n'hi ha una, sinó diverses receptes" per afrontar-lo i ha ressaltat les virtuts de la Llei d'Habitatge per implicar l'Estat i el sector públic en la solució.

A més, ha recordat que el Govern vol construir més de 180.000 habitatges públics aquesta legislatura per a joves i famílies amb ingressos baixos i que es va donar l'instrument a les comunitats autònomes per poder topar el preu dels lloguers, encara que hi hagi regions, com la de Madrid, que hagin decidit no aplicar-ho.

"Aquesta asimetria existeix com a conseqüència que hi ha competències que resideixen a les comunitats autònomes i no a l'Administració General de l'Estat", ha explicat Sánchez, que ha assegurat que el seu compromís és intentar fer de l'habitatge un nou pilar de l'Estat del Benestar .

"Ho vam fer amb la dependència, el president Zapatero ho va fer, ia mi m'agradaria que un dels meus llegats d'aquí a molts anys sigui doncs un parc d'habitatge públic al nivell que té la mitjana europea, perquè nosaltres tenim un parc habitatge públic que hi és per sota del 3%.

A la Unió Europea és d'un 9% i hi ha països que tenen un parc d'habitatge públic del 20%. Crec que hem de caminar en aquesta direcció i no retrocedir”, ha conclòs.