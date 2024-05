El govern central i els sindicats signen la reforma del subsidi d'atur

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, signarà aquest dimecres 8 de maig, amb els secretaris generals de Comissions Obreres (CCOO), Unai Sordo, i de la Unió General dels Treballadors (UGT), Pepe Álvarez, l'acord de diàleg social per a la reforma del subsidi per desocupació, després d'haver rebut el vistiplau dels òrgans de direcció sindical.

Així ho han traslladat aquest dimecres a primera hora del matí tant des del Ministeri com des dels representants dels treballadors, que durant tota la jornada de dimarts 7 passat van estar analitzant en profunditat el text de la reforma i ultimant amb Treball els últims serrells de redacció.

A la signatura de l'acord, tal com figura a les previsions de Treball i confirmen fonts sindicals, no hi assistiran les patronals CEOE i Cepime. Fonts de la patronal han indicat a Europa Press que la reforma del subsidi havia estat més un procés de consultes per part del Govern que no pas una negociació.

La reforma del subsidi per desocupació que finalment ha sortit de la taula de diàleg social incorpora algunes novetats respecte a la que va tombar al gener el Congrés, entre elles noves regles per poder compatibilitzar les ajudes per desocupació amb un lloc de treball.

Aquesta reforma permetrà compatibilitzar el subsidi assistencial amb una ocupació per un període màxim de 180 dies, sense reducció de la quantia, o simultaniejar la prestació contributiva amb un salari a partir de l'any de percepció de l'atur.

La nova reforma també mantindrà mesures incloses a l'anterior, com són la simplificació dels tràmits administratius per accedir al subsidi, amb l'eliminació del mes d'espera per a les persones que n'hagin esgotat la prestació contributiva i vulguin sol·licitar el subsidi.

Finalment, es mantindrà en el 125% del salari mínim interprofessional (SMI) la base de cotització per als subsidis de totes les persones que siguin majors de 52 anys, davant de la rebaixa que introduïa la primera reforma i que van motivar el rebuig de Podem a aquesta en considerar que es retallaven els imports de la pensió futura.