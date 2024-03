El gran despertar

Europa comença a despertar d'un somni… i es veu immersa en allò que una part important de la seva opinió pública encara vol creure un malson. Però no, és la realitat. Una realitat difícil d'acceptar després de generacions successives sense conèixer la guerra. La guerra hi és, devastant Ucraïna, assolant la població civil de Gaza… insinuant-se sota una forma híbrida a la Unió Europea, tensionant el seu flanc oriental i fins i tot amenaçant de destrucció nuclear – per boca de Putin – la civilització de les velles nacions industrials. La sort d'Ucraïna s'ha convertit en una qüestió existencial per al règim autocràtic rus: perdre la guerra el condemnaria irremissiblement a l'enfonsament. Però doblegar la resistència ucraïnesa i aconseguir el poder a Kíev, empenyeria no menys irremissiblement Rússia cap a nous conflictes territorials. La supervivència del règim està vinculada a la tensió bèl·lica que li permet mantenir atapeïdes les files, cobrint la repressió de qualsevol dissidència interna sota un mantell de patriotisme, i als seus èxits expansius.

Putin no fa broma. Les amenaces que profereix cobren tot el sentit en l'actual context d'una redefinició convulsa del panorama geoestratègic. Lluny d'establir les bases d'un món difús i unipolar, la globalització ha provocat una nova lluita mundial pel control dels mercats i l'accés a les primeres matèries, amb el sorgiment de noves potències. La humiliant retirada americana de l'Afganistan va assenyalar un punt d'inflexió –que la incapacitat de Washington per imposar el seu dictat al Pròxim Orient, davant d'un Netanyahu desfermat al qual segueix subministrant armes enmig d'una matança sense precedents, no fa sinó confirmar: Estats Units , encara conservant el rang de primera potència, és incapaç de mantenir l'ordre mundial. Sense desmentir la seva aposta per l'expansió de la seva influència mitjançant el crèdit i el comerç, la Xina – recolzada per aliats menors, com l'Iran o Corea del Nord – lliura un pols amb els Estats Units per procuració, a través de Putin. Per la seva banda, les elits nord-americanes, seguint un moviment pendular conegut, podrien optar, si acabessin tirant-se als braços de Trump, per una política aïllacionista. En realitat, l'aïllacionisme americà mai no ha estat tal, sinó un desenteniment temporal dels assumptes europeus per concentrar-se en la defensa dels interessos nord-americans al Pacífic. I la veritat és que Europa, lluny de l'antiga esplendor de les seves metròpolis colonials, pesa cada cop menys en el PIB mundial.

Les nacions europees s'havien cregut a l'abric de noves conflagracions al vell continent. La guerra fratricida que va sagnar els Balcans a la dècada dels 90 semblava una tragèdia regional que ja no tornaria a tenir rèpliques. El paraigua de l'OTAN semblava oferir un mantell protector segur. Les places financeres podien fer negocis amb els oligarques post-soviètics. La indústria alemanya podia abastir-se de gas rus a bon preu. I la UE podia somiar ampliar-se progressivament cap a l'Est. La invasió d'Ucraïna va fer malbé amb aquest escenari. L'evolució dels darrers dos anys n'esbossa un altre, molt més ombrívol. La contraofensiva ucraïnesa, mancant els subministraments necessaris, no ha aconseguit trencar el front. L'economia de guerra russa permet a Putin mantenir la seva aposta bèl·lica. La possibilitat d'un retorn de Trump a la Casa Blanca el reconforta i el fa més i més agressiu. No, els temors dels països bàltics, de Finlàndia o de Suècia no són infundats. Si Putin venç a Ucraïna, no es podrà aturar aquí. Fins i tot Transnistria es podria convertir, molt abans, en un nou escenari bèl·lic.

De sobte, sembla que els dirigents de la UE han pres consciència del perill. L'extensió de la guerra és possible... Europa compta amb uns dispositius defensius molt insuficients. Per això les crides a incrementar les despeses de defensa –en boca d'un canceller alemany socialdemòcrata com Olaf Scholz, el gir dóna la mesura de l'alarma– i la proposta d'Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, de procedir a un vast rearmament mancomunat de la UE, seguint el model d'adquisició i producció de vacunes implementat durant la pandèmia. Encara que mogut en gran mesura per raons electorals, les declaracions del president Emmanuel Macron sobre el possible enviament de tropes a Ucraïna tampoc no constitueixen cap banalitat. França és una potència nuclear.

Tot i que al sud d'Europa la percepció del perill no adquireixi els mateixos tints de dramatisme, la veritat és que la confrontació amb el règim de Putin és també una qüestió existencial per a la construcció europea. L'amo del Kremlin no només considera Ucraïna com un domini natural rus, sense entitat nacional pròpia, sinó que tem com a la pesta la consolidació d'una democràcia liberal a les portes de Rússia, amb possibilitats reals de superar la corrupció oligàrquica i convertir-se en un model social atractiu. Per a un règim dictatorial, aquest veïnatge resulta més perillós que el desplegament d'una bateria de míssils. De manera conscient, Putin lluita contra el desenvolupament federal, encara incert, de la Unió Europea. Sense avançar cap a aquest horitzó, Europa no seria res més que un club de velles potències vingudes a menys. La connexió de Putin amb les formacions de l'extrema dreta europea no és només ideològica, d'identificació amb el nacionalpopulisme autoritari que encarna el senyor del Kremlin. És una connexió que encoratja les tendències al replegament nacional, propiciades pel neguit de les classes mitjanes davant les dificultats per afrontar els desafiaments del canvi climàtic, del declivi demogràfic i la gestió dels fluxos migratoris, de la crisi agrícola o de la transició ecològica del model productiu… L'autèntic objectiu politicomilitar de Putin és el col·lapse de la integració europea. Al marge d'aquesta perspectiva, les nacions europees estarien condemnades a la decadència i difícilment podrien sostenir formes democràtiques de govern. Aquest és l'incert panorama a què cal treure el cap, encara que es freguin els ulls després d'un abrupte despertar.

La guerra hi és, amb tota la seva versemblança. I el militarisme tornarà a ser present a les nostres societats ia la nostra vida política. Tot un desafiament per a l'esquerra, que ha de posar acceleradament al dia tot el marc conceptual i la política. Ni serveixen els esquemes de la guerra freda –la Rússia de Putin és una potència imperialista i expansionista–, ni els discursos pacifistes tradicionals. (“Més despesa en educació i menys en pressupostos militars”). En una primera fase si més no, no hi haurà pacifistes més vehements que els líders de l'extrema dreta, intentant convèncer l'opinió pública que Putin no fa sinó reaccionar defensivament davant el bel·licisme d'Occident. Però el temor a les noves tropelies anirà apoderant-se de l'estat d'ànim de la població. Suècia i Finlàndia ja anuncien la seva intenció de restablir el servei militar obligatori. La dinàmica de rearmament acabarà sent imparable i un renascut militarisme esdevindrà una institució, poderosa i indefugible. A Espanya, tot això pot semblar molt llunyà. Estem governats per la generació que es va lliurar de la “mili”. Però vivim temps accelerats i incerts. Els sicaris contractats pel FSB poden assassinar un desertor rus a Alacant. N'hi hauria prou que un pilot de caça o el contingent espanyol destacat a les repúbliques bàltiques patissin una topada fronterera amb l'aviació o l'exèrcit de la Federació Russa perquè ens adonéssim de com estem a prop del front. Sota l´impacte dels esdeveniments, els estats d´ànim de la població canvien bruscament.

La qüestió no és si ens rearmarem o no –ho farem de totes maneres-, sinó sota quins criteris i amb quina perspectiva això passarà. I aquí és on l'esquerra, en primer lloc la socialdemocràcia, hauria de liderar una resposta europea coherent i unificada. En primer lloc, l'esforç pressupostari en matèria militar no pot recaure sobre les classes populars, en detriment d'una despesa social més necessària que mai. Si el que tenim al davant és una amenaça cada cop més creïble de guerra, és exigible una contribució de les grans corporacions i de les opulentes fortunes a l'esforç de defensa. En segon lloc, si la tònica va ser que, progressivament, passarem d'exèrcits professionals a exèrcits de lleva, caldrà dissenyar nous models molt més democràtics, menys elitistes i capaços de brindar un ensinistrament militar a l'alçada dels nous reptes. Però, per sobre de tot, el rearmament europeu ha de ser un vector del desenvolupament federal de la Unió, pel que fa a la gestió coordinada de la despesa com pel que fa al sistema de comandament. I, per descomptat, no cal oblidar mai que la guerra, fins i tot en la seva fase preventiva, és la prossecució de la política per altres mitjans. Si rearmament europeu hi ha d'haver, que ho dirigeixi una esquerra democràtica i no figures nacionalistes o determinats interessos de la indústria armamentística. L'Europa democràtica s'enfronta a la tirania de Putin, no al poble rus, cridat a compartir una destinació comuna. La voluntat d'enllaçar amb els anhels de llibertat i progrés de la societat russa –aquella que ha desafiat el Kremlin, inclinant-se davant les restes mortals de Navalni– ha de presidir el discurs i la conducció de la política de defensa europea.

Tot i que caldrà començar movent-se en el marc de l'OTAN, l'objectiu ha de ser assolir una autonomia defensiva i una capacitat dissuasòria pròpies de la UE. No és possible dependre dels vaivens de la política exterior americana. N'hi hauria prou amb una bandada aïllacionista durant un mandat presidencial per sumir Europa en una tessitura dramàtica. Sens dubte, el canvi de paradigma és brusc i radical. Però com més aviat ho acceptem, millor serà. El pacifisme ens pot conferir un sentiment de superioritat moral –en qualsevol circumstància, la guerra representa una acció bàrbara i mai no serà una escola d'humanitats–, però no ens salvarà del desastre. Qui no vulgui la guerra, serà millor que tingui una capacitat dissuasòria creïble per allunyar la seva amenaça. Estem parlant de promoure un militarisme d'esquerres? Sigui. Diguem-ho així mancant una definició millor. En qualsevol cas, és hora de mirar la realitat cara a cara.