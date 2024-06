El primer gran èxit de Mecano fa 43 anys

**Títol: 43 anys de "Avui no em puc aixecar": L'èxit que va llançar Mecano a la fama**

Fa 43 anys, el 22 de juny de 1981, la banda espanyola Mecano va llançar "Avui no em puc aixecar", un senzill que no només es convertiria en el seu primer gran èxit, sinó que marcaria una fita a la música pop en espanyol. Aquest tema, que inicialment seria una cançó més en el seu repertori, es va transformar en un himne generacional i va catapultar Mecano a la fama tant a Espanya com internacionalment.

Mecano, format pels germans Nacho i José María Cano amb la vocalista Ana Torroja, va començar la seva carrera a finals dels anys 70 a Madrid. La seva proposta musical fresca i melodiosa ràpidament va captar l'atenció del públic jove, però va ser amb "Avui no em puc aixecar" que van assolir un nivell de popularitat sense precedents.

El senzill pertany a l'àlbum debut homònim de la banda, llançat el 1982. Aquest disc no només inclou èxits com "Em vaig colar en una festa" i "Perdut a la meva habitació", sinó que va establir Mecano com un dels grups més innovadors i reeixits de la música pop espanyola dels anys 80.

L'impacte d'"Avui no em puc aixecar" va ser immediat. La cançó, amb el seu ritme enganxós i lletres que narren la història d'un jove que es desperta després d'una nit de festa, va ressonar amb una audiència àmplia que s'identificava amb els temes sobre la joventut, el desig de llibertat i la recerca d'identitat .

L'èxit del senzill també va anar acompanyat d'anècdotes interessants. Per exemple, es diu que la inspiració per a la lletra va sorgir d'experiències personals de José María Cano durant la seva estada a Londres, on va viure moments similars als descrits a la cançó. A més, el videoclip d'"Avui no em puc aixecar" es va convertir en un dels més icònics de la dècada dels 80, amb el seu estil visual i estètic que capturava perfectament l'energia juvenil de l'època.

Després del llançament d'aquest primer àlbum, Mecano va continuar el seu ascens meteòric a l'escena musical. Àlbum després d'àlbum, van consolidar la seva reputació com a compositors i artistes innovadors, explorant diversos gèneres musicals i adaptant-se a les tendències canviants de la indústria.

Al llarg de la seva carrera, Mecano no només va aconseguir èxits a Espanya, sinó que també van triomfar a Amèrica Llatina i altres països de parla hispana, guanyant seguidors fidels a tot el món. El seu impacte perdura fins avui, influenciant diverses generacions de músics i deixant un llegat inesborrable en la història de la música pop en espanyol.