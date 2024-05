La gran pujada de la importància de l'economia digital a Espanya

El pes de l'economia digital a Espanya va créixer del 9% al 12,3% l'any passat. Aquestes xifres les ha presentat recentment ICEX, el principal organisme espanyol d'internacionalització.

La seva consellera delegada, Elisa Carbonell, ha assegurat que "el llindar de mida d'una empresa que vulgui vendre en línia és menor, i per tant és una oportunitat per a les pimes i micropimes; aquest llibre ha de ser un far per a les empreses espanyoles i des de ICEX ens hem marcat un repte: passar del 9% de pimes que venen en línia al 12%”.

L´acte també va comptar amb la presència del ministre d´Economia, Carlos Cuerpo, que va afegir que "l´alineament entre les nostres polítiques i les recomanacions del llibre blanc és prometedor: des de l´impuls a les infraestructures digitals i la connectivitat, a la promoció d´adopció de habilitats digitals, fins a la promoció d'una regulació intel·ligent que entengui la complexitat del comerç electrònic transfronterer".

Estudi sobre el sector

Aquestes dades estan recollides en un estudi que ICEX ha anomenat Llibre Blanc del Comerç Electrònic Transfronterer , elaborat en col·laboració amb Adigital.

L'anàlisi explora detalladament l'impacte econòmic, les barreres i les solucions per impulsar la internacionalització digital de les empreses. També aborda les principals eines de suport, estratègies de màrqueting i promoció, així com les plataformes tecnològiques rellevants en aquest procés.

Cos també ha apuntat que espera que aquesta publicació "pugui inspirar la presa de decisions en el procés d'internacionalització", i que pot servir tant les empreses privades com les administracions públiques.

La col·laboració entre ICEX i Adigital exemplifica el poder de la col·laboració publicoprivada en la consecució d'objectius comuns. Aquest esforç conjunt reflecteix el compromís compartit amb l‟impuls de la competitivitat del país, a través de l‟enfortiment del comerç electrònic transfronterer com una via estratègica de creixement econòmic.

Des de la seva perspectiva de promoure la digitalització responsable, Adigital considera el comerç electrònic com un motor clau per a la competitivitat empresarial a Espanya. Per la seva banda, ICEX ha prioritzat aquest sector i fa més d'una dècada que el impulsa com a canal d'internacionalització per a les empreses espanyoles, especialment per a les pimes, a través d'eMarketServices.