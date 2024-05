Un gran està de tornada: el Dépor puja a Segona Divisió

per Redacció CatalunyaPress

No va anar a la primera. Tampoc a la segona. Ni tan sols a la tercera. Però, a la quarta, el Deportivo de La Corunya posa fi a una etapa negra a la divisió de bronze del futbol nacional i torna a Segona Divisió, al professionalisme, gràcies a la victòria agònica contra el Barça B, segon classificat i el que deixa ara a 7 punts amb dues jornades encara per jugar-s'hi.

Un solitari gol de falta de Lucas Pérez sobrevolant l'hora de partit va servir perquè tota la Corunya celebri un ascens anhelat i que es va resistir els últims anys, on fins i tot el club, per la reestructuració del campionat, va coquetejar amb el descens a Segona RFEF . Els d'Idiakez van començar l'any amb males sensacions i fins i tot es va especular amb el cessament del preparador més d'una vegada, però una segona volta formidable, enfilats pels gols de Barbero i Lucas Pérez, torna al Dépor a una Segona que no trepitja des de l'estiu del 2020.

Els herculins posen així el colofó a una setmana màgica a la ciutat, que ve de celebrar l'ascens del bàsquet a l'ACB i el títol de campió del Grup I de Primera RFEF del Dèpor, que ara es jugarà el campionat de la tercera categoria davant el Castelló, equip que el va privar de l'ascens l'any passat.

Els millors moments de la història del club

El Deportivo de la Corunya ha tingut una història rica en èxits i moments memorables al llarg de la seva trajectòria. Aquí us mostro alguns dels seus moments més destacats:

La Lliga i Copa del Rei a la temporada 1999-2000: la temporada més reeixida en la història del Deportivo. Sota la direcció de l'entrenador Javier Irureta, l'equip va guanyar la primera i única Lliga espanyola, superant clubs poderosos com el Reial Madrid i el Barcelona. A més, van conquistar la Copa del Rei, derrotant el Reial Madrid a la final.

Participació a la Lliga de Campions: el Deportivo ha tingut diverses participacions destacades a la Lliga de Campions de la UEFA. A la temporada 2003-2004, van arribar a les semifinals de la competició, sent eliminats pel Porto. Durant aquesta campanya, van aconseguir victòries impressionants sobre equips com l'AC Milan i el Manchester United.

Ascens a Primera Divisió el 2014: després de patir el descens a Segona Divisió la temporada 2012-2013, el Deportivo va aconseguir l'ascens de nou a la màxima categoria del futbol espanyol la temporada 2013-2014, assegurant el seu retorn a La Lliga.

Supercopa d'Espanya 1995 i 2000: el Deportivo va guanyar la Supercopa d'Espanya dues vegades, el 1995 i el 2000. En totes dues ocasions, van derrotar el FC Barcelona, mostrant la seva capacitat per competir amb els millors equips del país.

Recopa d'Europa el 1995-1996: aquesta temporada, el Deportivo va arribar a la final de la Recopa d'Europa, on es van enfrontar al Parma FC. Encara que van perdre a la final, arribar fins a aquest punt va ser un èxit notable per al club gallec.

Grans jugadors i moments individuals: el Deportivo ha estat la llar de molts jugadors destacats al llarg dels anys, com Fran, Bebeto, Mauro Silva, Roy Makaay, Juan Carlos Valerón, entre d'altres. Cadascun va contribuir amb moments memorables en la història del club.