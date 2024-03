Grifols torna a estavellar-se a la borsa pels nous atacs dels baixistes

Grifols ha signat aquest dilluns el pitjor resultat de la borsa espanyola en anotar-se un descens del 10%, situant la seva acció a un preu de 8,082 euros, i perdre gairebé la meitat del seu valor durant l'any, en un context marcat pel nou atac dels baixistes.

En concret, els fons baixistes han tornat a la càrrega contra Grifols i, en aquest sentit, la firma AKO Capital ha comunicat que divendres passat va prendre una posició curta sobre el 0,59% de la companyia catalana, mentre que el dia passat 8 de gener (dia anterior al que Gotham City va publicar el seu informe contra l'empresa) va obrir una posició equivalent al 0,41%.

Per la seva banda, el fons Qube Research & Technologies, que va notificar dijous passat que va elevar la seva posició curta sobre Grifols fins a l'1,62% del capital -des de l'1,32% anterior-, ha assenyalat que, amb efecte de divendres passat , va reduir la posició a 1,46%.

En general, el fons ha anat elevant la aposta contra la cotització de l'empresa des que a finals de gener obrís una posició curta del 0,5%.

Per part seva, el fons Millenium va reaparèixer al capital social de Grifols dijous passat amb una posició curta del 0,5% sobre el capital, després que aquesta setmana l'empresa d'hemoderivats publiqués els seus comptes no auditats.

El fons ja va decidir tornar a operar apostant per una caiguda de les accions a mitjans de gener, després que Gotham City Research publiqués el primer informe on qüestionava certs aspectes comptables i de governança de Grifols.

En concret, Millenium va obrir un curt del 0,5% del capital, semblant a les posicions curtes que ha tingut en el passat, fins i tot abans de l'informe de Gotham. La posició curta es va construir el 29 de febrer, coincidint amb la publicació dels comptes de Grifols.

Per la seva banda, WorldQuant manté un curt del 0,49%. En els darrers dies n'ha anat variant el percentatge, però sempre s'ha mantingut a l'entorn del mig punt percentual.

D'altra banda, Capital Research and Management Company ha reduït la seva participació del 5,104% al 4,600% al capital social de Grifols, segons consta als registres de la CNMV.

El fons compta amb més de 19.601.000 accions de l'empresa espanyola, cosa que a preus actuals de mercat representa 156.415.000 euros.

Per la seva banda, BlackRock ha augmentat la seva presència del 4,189% al 4,309% al capital social de la firma d'hemoderivats. Així, la gestora de fons controla més de 18,3 milions d'accions, cosa que representa 147,9 milions d'euros.

La companyia catalana manté així el to baixista de la setmana passada, en què va retrocedir un 22% després de la presentació dels seus comptes -encara no auditats, un fet que s'espera resoldre aquesta setmana per part de KPMG-, i en el que va d'any (marcat per l'ofensiva de la firma baixista Gotham, que va acusar la companyia a principis de gener de maquillar els comptes) acumula una depreciació del 47%.

D'aquesta manera, segons les dades del mercat consultades per Europa Press, Grifols tenia al tancament una capitalització borsària de 5.038 milions d'euros. Tot i el descens d'avui, els títols de la companyia es mantenen per sobre dels 7,5 euros de tancament dijous passat i que van deixar l'acció en nivells no vistos del 2012.

Grifols triplica la remuneració del consell

Respecte a la jornada d'avui, Grifols ha comunicat que gairebé va triplicar la remuneració dels membres el consell d'administració i el personal d'alta direcció de la companyia d'hemoderivats el 2023, fins a un total de 22,3 milions d'euros, abans de la jornada ofensiva de Gotham.

En concret, d'aquest import, 17 milions d'euros corresponen a l'alta direcció i els 5,33 milions d'euros restants al consell d'administració, fet que suposa un 156,3% més que el 2022 (6,2 milions d'euros i 2,5 milions d'euros), segons figura a l'informe anual de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb motiu de la presentació dels seus resultats no auditats.

Així, els membres del consell d'administració de Grifols amb funcions executives --Thomas Glanzmann, Raimon Grifols Roura i Víctor Grifols Deu-- van percebre el 2023, abans de l'ofensiva del fons baixista Gotham City Research, 5,33 milions d'euros, més del doble (+113,2%) que els 2,5 milions meritats el 2022.

Per la seva banda, l'alta direcció de la companyia, formada per 15 membres --dades del 2022--, van meritar una remuneració global de 17 milions d'euros el 2023, fet que suposa un increment del 174,2% respecte a la xifra registrada el mateix període de l'any anterior.

El consell d'administració de l'empresa d'hemoderivats està format, fins ara, per dotze membres. En concret, tres tenen càrrecs executius; sis, independents; un, dominical, i un altre, extern. La firma ha explicat en declaracions a Europa Press que la dotzena persona que completa el consell és Nacho Abia.

En aquest sentit, Abia figura temporalment a la categoria d'altres consellers externs, en espera que passi a ser conseller executiu una vegada assumeixi el lloc de conseller delegat amb efectes des de l'1 d'abril.

La companyia catalana ha subratllat que Glanzmann, Grifols Roura i Grifols Deu no cobren per ser membres del consell, sinó que perceben el sou "per les seves funcions executives", segons han explicat les mateixes fonts a Europa Press, alhora que han precisat que el resta del consell guanya fins a 150.000 euros bruts anuals.

D'altra banda, el conseller de Grifols Jaime Costos ha signat, finalment, els comptes anuals publicats dijous passat, 29 de febrer, per la companyia d'hemoderivats, que ha explicat que Costos s'havia absentat "per motius personals" de la reunió del consell d'administració on es van votar.

En aquest context, la companyia ha assegurat que Costos no ha manifestat "disconformitat ni cap oposició amb la documentació remesa", segons figura a l'informe anual de la companyia remès a la CNMV.

Amb tot, Costos signava els resultats de l'exercici 2023 de Grifols, segons ha informat aquest dilluns 'El Confidencial', una notícia que Banc Sabadell considera positiva i d'impacte limitat per a la companyia catalana, que ha assegurat haver rebut confirmació per escrit de KPMG de que "espera completar els seus procediments interns i emetre la seva opinió d'auditoria abans del 8 de març del 2024, avançant-se a la data límit de la legislació espanyola vigent".

A més de la caixa que es rebrà per la desinversió a Xangai RAAS (SRAAS), la companyia ha destacat que “té diverses alternatives de finançament addicionals com ara la negociació amb forquilles de deute, accés a mercat de deute o possibles desinversions en actius no estratègics , per optimitzar l'estructura del deute i el cost financer”.

Així, Grifols ha detallat que confia a fer front als venciments de deute del 2025 fent ús principalment dels fons procedents de la desinversió a SRAAS, que pugen a 1.800 milions de dòlars (1.659,8 milions d'euros).

També ha destacat que ha definit un pla, "amb el suport dels seus bancs de referència, per complir els venciments previstos, alhora que manté el ferm compromís de compliment amb els seus objectius de reducció de deute".