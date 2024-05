Guardiola: ''Usar Catalunya o Espanya com a arma llancívola només ens porta a l'abisme''

per Redacció CatalunyaPress

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha instat que la política i la societat civil a Espanya tendeixin ponts per restaurar la confiança i ha advertit que "utilitzar Catalunya o Espanya com a arma llancívola només ens porta a l'abisme".

Va fer aquestes declaracions a la segona jornada de la 39a Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra al Palau de Congressos, on va mantenir un diàleg amb Feijóo.

Prèviament, Guardiola havia expressat el seu "esmaixament davant una polarització que persisteix i que potser fins i tot s'ha accentuat", per la qual cosa ha demanat consens per recuperar el centre perdut.

"El procés que va desembocar en els altíssims nivells de tensió del 2017 està en fase de superació. La via unilateral ja no està damunt la taula i des de fa algun temps hem entrat en una fase de positiva normalització del nostre autogovern i de superació de estèril confrontació. No és un avenç menor", va assegurar.

Aquesta nova fase “hauria de permetre als partits polítics estatals i als seus líders fer front, per fi, a desafiaments i problemes pendents, que han de ser abordats amb realisme i amb el màxim consens possible, sí, però també amb coratge i ambició. necessita. I Espanya també ho necessita per tenir un país millor”.

Ha subratllat la sintonia del PP amb el nacionalisme moderat en matèria econòmica i fiscal, però "ho és molt menys en la concepció de la distribució territorial del poder de l'Estat", i ha instat el cap de l'oposició a proposar reformes sobre el encaix de Catalunya.

Ha afegit que és un encaix "obert des de la sentència de l'Estatut, i que ha estat i continua sent un motor de desafecció".

Les "mancances" del model territorial

Igualment, va voler destacar les mancances del model territorial. "Són molt evidents pel que fa al model de finançament de les comunitats autònomes, caducat i ineficient, cosa que llasta el potencial de l'autogovern i, alhora, dificulta una bona gestió dels serveis públics", ha apuntat.

A la seva intervenció, ha assegurat que "la naturalesa composta d'Espanya, la que defineix la Constitució, és una oportunitat per impulsar una governança que assumeixi el pluralisme com una virtut cívica, com un aspecte constitutiu de l'Espanya democràtica".

"La nostra petició respon a la constatació de problemes que pateix Catalunya, però no és únicament local. La nostra mirada parteix de Barcelona, és catalana, però va més enllà de l'Ebre i vol contribuir a construir una Espanya millor. Espanya és centre i també és perifèria ", va concloure.