Conflicte entre Israel i Hezbollah: o alto el foc, o escalada de tensió

Orient Mitjà és la zona del món amb més conflictes per metre quadrat. Hi ha conflictes als carrers, als autobusos, als parlaments, entre països agermanats i, evidentment, entre grups terroristes i governs d'ultradreta. Israel no només està lluitant contra Hamàs. Al seu front nord, i després del 7 d'octubre, Hezbollah va agreujar el conflicte, per aire. I, segons informacions provinents del Líban, aquesta disputa està abocada a una mena de tot o res.

Un concepte més propi del pòquer que no pas d'una disputa que implica armes i persones. Per què el tot o res? Ho han explicat fonts properes a Hezbollah, i ho ha recollit The Jerusalem Post. Si aquestes informacions són correctes, diu l'important mitjà israelià, aleshores importants desenvolupaments al sud del Líban són a l'horitzó.

Tot i que el focus aquests dies està posat a Gaza ia l'Iran, el Líban i Hezbollah també formen part d'aquesta guerra. Wafiq Safa, un oficial de seguretat de Hezbollah, hauria visitat recentment els Unió dels Emirats Àrabs per traslladar la intenció de cessar els combats al sud del Líban i establir una zona desmilitaritzada. És a dir, per rebaixar la tensió establerta amb les Forces de Defensa d'Israel (FDI), l'Exèrcit Israelià. Per demanar un alto el foc.

Cal recalcar que els atacs de Hezbollah el 2023 a Israel van començar d'acord amb els de Hamàs. El suport de Hezbollah a Hamàs és obvi, però això, i segons les informacions esmentades, podria estar canviant. Hezbollah podria haver calculat malament la situació a Gaza i Israel quan va decidir donar suport a Hamàs. El conflicte a Gaza es pot haver desenvolupat de manera diferent a allò anticipat, amb Israel responent de manera agressiva al que percebia com una amenaça existencial.

És evident que pocs oficials islamistes podien esperar la desaparició d’Israel a partir dels atacs del 7 d’octubre. Ni tan sols si els atacs per terra haguessin estat més perllongats, o si haguessin tingut més suports a la zona, com ha passat en altres guerres d'abans. Aleshores, què podia esperar Hezbollah de Hamàs? Quina era la intenció de Hezbollah amb Israel?

El motiu pel qual Hezbollah va emprendre els atacs a Israel

És una pregunta molt difícil de respondre. Almenys, els qui estan immersos directament en aquesta guerra n'han donat la versió. El portaveu en espanyol de les FDI, Roni Kaplan, ha explicat que "l'eix del mal, amb l'Iran, alguns grups terroristes de Síria, Hezbollah, Hamàs, els huties al Iemen, alguns grups a Cisjordània comprenen que Israel podria arribar a fer la pau, o almenys normalitzar les relacions, amb un país tan important al món sunnita com és Aràbia Saudita”.

I ha afegit que "si Israel aconseguís demostrar-se com un fet consumat al Pròxim Orient de forma positiva, entre països que decideixen reconèixer-ho no només per sota de la taula, sinó també per sobre, en aquell moment Hamàs podria arribar a perdre la seva identitat. És un 'bon moment', òbviament, per desestabilitzar l'Orient Mitjà. Per intentar fer propagar aquest radicalisme islàmic. Per desestabilitzar la seguretat de tota la zona".

Per als qui decideixen comprar el discurs de Kaplan, hi ha dues preguntes: Què ha passat per arribar d'un punt a l'altre? Com Hezbollah va passar de donar suport a Hamàs, a plantejar-se l'alto el foc? Segons les informacions compartides per The Jerusalem Post, per un error de càlcul.

Israel ja ha rebut aquesta proposta d'alto el foc, però ha posat una condició molt seriosa: o Hezbol·lah lliura les seves armes a l'Exèrcit Libanès i renuncia al seu control sobre el territori libanès, o no hi ha acord. Això és una condició molt seriosa per a un grup com Hezbollah, amb molt de poder sobre el país mediterrani, però no amb prou poder per continuar combatent amb Israel per molt més temps, sempre segons les informacions subministrades.

Rendir-se sense emprendre aquestes dues accions no és una opció realista, perquè l'Exèrcit Israelià probablement continuaria lluitant al front nord fins a aconseguir amb la mà aquests objectius. Cal recordar que el nord d'Israel continua evacuat, amb milers d'habitants vivint a hotels ciutats com Tibèries, després de gairebé mig any de guerra. A més, el país ha hagut d'enterrar set civils per atacs provinents del nord, segons dades de l'Agència Efe. Per part seva, 49 civils libanesos han mort a causa dels atacs provinents del sud.

Tot això, doncs, ha conduït Hezbollah a un tot o res: o accepta un alto el foc amb aquestes condicions, o enfronta "la plena força de les capacitats militars d'Israel", cosa que podria generar un conflicte més ampli amb conseqüències" severes". Des del 7 d'octubre, Israel ha entrat per terra a Gaza, però no al Líban. De moment.