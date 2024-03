Les Guerreras segellen la classificació per al Campionat d'Europa d'handbol

per Redacció CatalunyaPress

La selecció espanyola femenina d'handbol va doblegar (24-20) Macedònia del Nord a la quarta jornada de la fase de classificació del Campionat d'Europa 2024 celebrada a Lanzarote, per aconseguir així el bitllet directe al torneig.

Les Guerreres van repetir triomf sobre el seu rival més gran dins del Grup 5, després del triomf a Skopje dijous, per sentenciar el bitllet a l'Europeu amb dues jornades encara per jugar-se. Espanya va vèncer a casa, a terra del seu seleccionador Ambros Martín, en una jornada que va començar amb homenatge a Marta Mangué.

La jugadora amb més partits internacionals amb Espanya (301) va presenciar un altre pas al capdavant d'un equip amb ganes de deixar enrere el mal passat Mundial. Carmen Campos i Ona Vegué van començar subjectant un bon inici visitant, amb les normacedònies fortes en defensa.

Espanya es va assecar en atac durant sis minuts (7-8), a la recerca de la revenja una Macedònia del Nord que no va abaixar la intensitat en un primer temps igualat (10-9). Darly Zoqbi va créixer al segon temps en porteria i les d'Ambros Martín van començar a manejar cert avantatge amb molta varietat ofensiva.

Així, les Guerreres van portar la davantera sense deixar escapar un triomf que va ratificar el lideratge espanyol i el bitllet directe a l'Europeu.

Els propers reptes per a les de Martín seran a domicili contra Lituània ia Porriño davant l'Azerbaidjan. Aquests dos compromisos han de servir per ultimar detalls amb vista al Preolímpic que se celebra entre l'11 i el 14 d'abril a la localitat alacantina de Torrevella.

La gran cita del 2024 seran els Jocs Olímpics que tindran París com a escenari. I la selecció no vol deixar passar l'ocasió de mesurar-se els millors combinats del món en un escenari on estaran posades les mirades dels aficionats a l'esport de tots els països del món.